Meteo a 15 giorni: L'ESTATE proseguirà tra caldo moderato e qualche temporale

La fase stabile e moderatamente calda che interesserà l'Italia durante la prossima settimana, lascerà spazio ad un veloce passaggio instabile al nord e su parte del centro che potrebbe concretizzarsi nel prossimo week-end.

La mappa sinottica relativa alla giornata di sabato 22 giugno mostra un'ammaccatura nel tessuto anticiclonico sull'alta Italia:

Come anticipato, la linea instabile coinvolgerà il nord e parte delle regioni centrali, segnatamente le zone interne, dove potrebbe attivarsi qualche fenomeno temporalesco in un contesto meno caldo; nessun problema invece per il resto d'Italia, quindi sulle Isole e il meridione, dove il tempo seguiterà ad essere stabile, soleggiato e caldo.

Il disturbo temporalesco sarà di breve durata. Già nella giornata di lunedi 24 giugno le cose dovrebbero tornare "a posto" dal punto di vista atmosferico su tutta l'Italia:

L'alta pressione tornerà a dettare legge in maniera franca sull'Italia, riportando l'egemonia del sereno da nord a sud, a parte i consueti temporali sui rilievi alpini ed appenninici nel pomeriggio. Il contesto termico sarà ovviamente estivo, ma senza punte di caldo atroce a spasso per la Penisola.

Volgendo lo sguardo a prua e arrivando a giovedi 27 giugno , la situazione dovrebbe continuare a percorrere i binari della stabilità:

Tuttavia, infiltrazioni di aria atlantica sulle regioni del nord potrebbero favorire la nascita di fenomeni temporaleschi pomeridiani o serali, che prediligeranno le zone montuose e le aree pianeggiati più lontane dal mare. Sul resto della Penisola nessun cambiamento con sole a volontà in un contesto moderatamente caldo.

