METEO a 15 GIORNI: l'estate mediterranea non abdicherà facilmente ma l'Atlantico...

In questa estate atipica, in cui riesce a fare più caldo al nord che al sud, in cui i temporali comunque non mancano, in cui peraltro non è mai transitata neppure una sola, vera perturbazione e non si sono praticamente osservati sbalzi di temperatura o nevicate in quota, neppure sui ghiacciai , l'anticiclone riesce comunque a non entrare seriamente in crisi.



Le saccature atlantiche proveranno ad insediarne la leadership anche nell'area mediterranea entro il fine settimana 11-12 agosto, ma per portare i temporali a sfondare seriamente nell'area padana e successivamente a veicolare anche verso il centro Italia un po' d'aria fresca ci vorrà tanta caparbietà ed insistenza, perché altrimenti sarà ancora l'anticiclone ad imporsi.



In pratica gli ultimissimi aggiornamenti ci hanno messo in guardia rispetto alla possibilità che la stagione possa avviarsi facilmente verso un fisiologico ridimensionamento verso Ferragosto, mostrando un anticiclone duro a morire, anche se ostacolato dall'azione sempre più coraggiosa di qualche saccatura.



Teoricamente potrebbero essere almeno 3 i passaggi instabili tra l'11 ed il 19 agosto:

-il primo limitato al nord tra la serata del 10 e domenica 12

-il secondo tra lunedì 13 e mercoledì 15 con lieve coinvolgimento anche del centro

-il terzo tra il 17 ed il 19 ma con un rapido passaggio temporalesco generale, accompagnato però da un più deciso calo termico che riesca a coinvolgere anche il meridione.



Tutto questo però, solo a patto che l'alta pressione faccia "quel passo indietro" che consenta alle saccature di "agganciare" lo Stivale, altrimenti tutto potrebbe risolversi con fenomeni ben più marginali.



IN SINTESI

sabato 11 e domenica 12 agosto: al nord un po' instabile con qualche spunto temporalesco, specie lungo i rilievi, marginale coinvolgimento anche delle zone interne del centro e qualche grado in meno, bello e caldo procedendo verso sud.



lunedì 13 agosto: nuova azione instabile da ovest con temporali dapprima al nord-est, in serata in estensione verso Toscana e nord-est. Invariato altrove.



martedì 14 e mercoledì 15 agosto: instabile su nord-est, centro e Campania con qualche temporale, migliora al nord-ovest, poi anche in Sardegna, un po' di Maestrale e meno caldo ovunque.



giovedì 16 agosto: di nuovo bel tempo e caldo moderato.



venerdì 17 agosto: possibile nuovo guasto temporalesco dal pomeriggio sul nord-ovest, soleggiato altrove.