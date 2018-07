Meteo a 15 giorni: l'estate continua senza eccessi e con qualche disturbo...

Il periodo statisticamente più stabile dell'anno si identifica solitamente tra il 15 luglio e il 15 agosto. In questo lasso temporale l'estate da il meglio di se con pochi disturbi unitamente a termometri spesso esuberanti sulla nostra Penisola.

Quest'anno la stagione estiva sembra proseguire in modo abbastanza normale, senza punte termiche eccessive e con un po' di instabilità che qua e la renderà l'atmosfera un po' irrequieta specie in prossimità delle zone montuose.

Tra mercoledi 25 e giovedì 26 luglio la situazione sarà improntata ad una generale stabilità delle condizioni atmosferiche. Gli unici temporali riguarderanno le Alpi e a tratti le zone interne appenniniche durante il pomeriggio, ma si tratterà di fenomeni fugaci ed in pronta attenuazione al calare del sole. Farà ovviamente caldo, specie sulle Isole, al meridione e nelle aree più distanti dal mare.

A partire da venerdì 27 luglio (seconda mappa) l'alta pressione tenderà un po' a flettere sulle regioni settentrionali dove si attiveranno disturbi temporaleschi specie sui rilievi e nelle ore pomeridiano-serali.

Sulle altre regioni il tempo seguiterà ad essere stabile, soleggiato e caldo specie al sud e sulla Sicilia. Qualche temporale di calore potrebbe attivarsi di pomeriggio sull'Appennino, ma tenderà ad attenuarsi in serata.

Il tempo corre e volgendo lo sguardo a prua ci troviamo già alla fine del mese centrale dell'estate mediterranea.

Il modello americano questo pomeriggio propende per una fine del mese latentemente instabile su diverse regioni con i temporali che potrebbero farsi vedere nel pomeriggio.

Ovviamente l'estate continuerà, ma un po' insidiata da questi fenomeni specie al centro e al meridione.

RIASSUMENDO: mercoledi 25 e giovedì 26 luglio bel tempo ovunque e clima caldo; gli unici temporali saranno possibili sulle Alpi e nel profondo appennino, in attenuazione in serata. Da venerdì 27 fino alla fine del mese si presenteranno invece alcuni disturbi inizialmente al nord, poi su gran parte d'Italia, ma l'estate non dovrebbe correre pericoli. Temperature su valori normali.