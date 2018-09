METEO a 15 GIORNI: l'autunno si scatenerà dopo la metà del mese?

L'anticiclone rimarrà con noi sino alla metà del mese senza grosse sbavature.

In seguito è destinato fisiologicamente a perdere colpi, anche se i modelli adesso fanno un po' i difficili e lo vedono grande, statuario, quasi onnipotente.



In realtà la media degli scenari del modello americano mette in evidenza come, soprattutto dal 17-18 settembre, prendano corpo flessioni del campo barico sul centro Europa e sul nord Italia, che potrebbero poi diventare importanti nei giorni seguenti e specialmente all'inizio della terza decade di settembre.



Il caldo però se ne andrà prima: comincerà ad attenuarsi già da metà mese e dovrebbe essere sostituito da aria nettamente più fresca entro martedì 18.



Il modello americano ritiene che la strada maestra per il cambiamento sia quella atlantica, ma strizza anche parzialmente l'occhio ad una discesa di correnti più fredde dal nord Europa nella terza decade del mese.



Del resto non ci sarebbe molto da sorprendersi, visto che in tante occasioni settembre ha stupito proprio durante la terza decade del mese con episodi di maltempo brevi quanto intensi e talora violenti.



Sono le classiche burrasche equinoziali, note ai meteorologi, meno alla popolazione, che si sorprende dei repentini sbalzi termici che intervengono in queste occasioni e si busca spesso qualche malanno perché poco vestita ed impreparata.



SINTESI PREVISIONALE da SABATO 15 a SABATO 22 SETTEMBRE:

sabato 15 settembre: bel tempo ovunque e ancora abbastanza caldo. Nel pomeriggio un po' di cumuli sulle Alpi ma senza conseguenze.



domenica 16 settembre: qualche annuvolamento in più al nord con isolati rovesci in montagna, bel tempo sul resto del Paese, sempre un po' caldo al centro e al sud.



lunedì 17 settembre e martedì 18 settembre: possibile passaggio di un veloce impulso temporalesco al nord, con fenomeni soprattutto su Alpi, Prealpi, regioni di nord-est. Martedì qualche temporale anche lungo la dorsale appenninica del centro. Bello altrove, meno caldo, al nord un po' fresco.



mercoledì 19 e giovedì 20 settembre: intervallo soleggiato ovunque, mite.



venerdì 21 e sabato 22 settembre: possibile importante peggioramento, dapprima al nord, poi anche al centro, sabato anche su parte del meridione. Piogge, temporali e calo termico.