Meteo a 15 giorni: l'autunno Ã¨ deciso a fare sul serio...

Arrivano altre conferme sull'evoluzione instabile e nettamente più fresca prevista per l'ultima parte di ottobre e l'inizio di novembre. Qualcuno tra i lettori dirà: "ma arrivavano spesso anche nei giorni scorsi, poi venivano puntualmente disattese". Vero, ma partivano sovente da situazioni non del tutto definite, in cui nell'analisi completa dell'emissione dei principali modelli a lungo termine, non comparivano mai veri sfracelli.



Invece ora questi scenari estremi compaiono in misura sempre crescente e questo ci fa pensare che l'anticiclone possa finalmente cedere il passo a configurazioni nuove entro qualche giorno.



L'irruzione di aria moderatamente fredda prevista per il 22-23-24 ottobre, potrebbe solo rappresentare il primo tassello di un puzzle che ci disegnerà un quadro barico totalmente differente sull'Europa, aprendo la strada entro la fine del mese a potenziali affondi depressionari e dunque a fasi perturbate tipicamente autunnali o addirittura tardo autunnali.



Un rimescolamento delle masse d'aria a tutte le latitudini resetterebbe il quadro barico e andrebbe ad interrompere l'egemonia degli anticicloni dal Mediterraneo.



Già stamane abbiamo trattato l'argomento in questo articolo,

http://www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/attacco-all-anticiclone-entro-fine-mese-forse-stagione-stravolta/75673/ l'aggiornamento del modello va ancora nella medesima direzione (attendibilità 35%), anche se questa volta vi postiamo qui a fianco solo la media degli scenari e non quelli che mostrano precoci invernate o situazioni di maltempo particolarmente severo.



SINTESI PREVISIONALE da GIOVEDI 25 a GIOVEDI 1° NOVEMBRE:

giovedì 25 ottobre: ancora tempo instabile e fresco al sud con rischio di rovesci o temporali e fiocchi di neve sulle cime appenniniche. Variabilità anche sul medio Adriatico, abbastanza soleggiato altrove con clima notturno freddo, più mite nelle ore diurne ma ventoso.



venerdì 26 e sabato 27 ottobre: nubi residue al sud ma senza più fenomeni e con tempo in miglioramento, bel tempo altrove, ancora freddo nottetempo e al mattino presto.



domenica 28 ottobre: nubi in arrivo a causa di un nuovo calo della pressione atmosferica. Probabile passaggio di un primo fronte da nord-ovest con qualche pioggia su Alpi, Liguria, nord-est. Nubi in aumento anche sulle regioni centrali tirreniche, bello altrove. Temperature in calo.



lunedì 29 ottobre e martedì 30 ottobre: possibile approfondimento di una depressione nel Mediterraneo con maltempo su gran parte d'Italia e calo termico, neve sulle Alpi e sugli Appennino dalle quote medio-alte.



mercoledì 31 ottobre e giovedì 1° novembre: prosecuzione della fase instabile.