METEO a 15 giorni: l'anticiclone tenterÃ  la riscossa ma...

Prima o poi un sussulto dell'anticiclone doveva vedersi nelle mappe del tempo. Ce lo aspettavamo. Eccolo infatti intorno a venerdì 24/sabato 25 farsi strada verso il Mediterraneo centrale. Le sue velleità di conquista sono ben visibili in questa carta prevista per le 12 di sabato 25 maggio :

La media degli scenari del modello americano però non contempla un'ulteriore affermazione verso levante della gobba anticiclonica, anzi ne ipotizza una nuova implosione a favore degli affondi perturbati in arrivo dal nord Europa.

Così da lunedì 27 sarebbero ancora le saccature a prendere possesso del nostro Paese, riproponendo condizioni instabili, temporalesche, fresche e ventilate.



La flessione del campo barico che viene messa in evidenza nella mappa sopra dovrebbe confermarsi anche nei giorni successivi, soprattutto al nord, che potrebbe essere raggiunto da ulteriori impulsi instabili, meno sul resto d'Italia.



La conferma di un Mediterraneo votato all'instabilità arriva anche dalla mappa dell'anomalia barica prevista per mercoledì 29 maggio, da dove si evince chiaramente che l'anticiclone dovrebbe rimanere defilato ad ovest del Continente, lasciandoci ancora in balia di un regime instabile.

NOTA BENE: quando la corsa ufficiale di un modello fiuta la rimonta di un anticiclone subtropicale la sua emissione non va mai trascurata. Le prossime emissioni ci diranno se si sarà trattato di un "fuoco di paglia" o di un "incendio".



SINTESI PREVISIONALE da GIOVEDI 24 MAGGIO a GIOVEDI 30 MAGGIO:

da giovedì 24 maggio a sabato 25 maggio: tempo discreto sull'insieme del Paese con qualche locale e sporadico fenomeno lungo la dorsale appenninica del centro e del sud nel pomeriggio. Temperature in aumento e un po' di caldo pomeridiano.



da domenica 26 maggio a martedì 28 maggio: instabile su nord-est, centro, sud ed isole con qualche temporale sparso, in un contesto variabile e ventoso, schiarite e basso rischio di fenomeni al nord-ovest. Temperature in moderato calo.



da mercoledì 29 a giovedì 30 maggio: localizzazione dei temporali al settentrione e sulla Toscana, qualcuno anche nelle zone interne del centro, soleggiato altrove. Temperature in aumento al sud.