Meteo a 15 giorni: l'anticiclone soffocherà il marzo pazzerello?

Alta pressione o tempo instabile con piogge frequenti e clima più freddo nella seconda decade del mese? Il dilemma di questi giorni è presto detto, ma districare la matassa non è cosa facile.

I modelli lanciano segnali, senza però imboccare una via decisa verso questa o quell'altra situazione, lasciando spesso l'Italia nel limbo di una condizione poco definita.

La prima mappa mostra la distribuzione della pressione in Europa imbastita dal modello europeo per la metà del mese (attorno a sabato 16 marzo). Come si può vedere dalla mappa, la depressione proverà a sfondare nel Mediterraneo, ma la resistenza offerta dall'anticiclone potrebbe limitarne di molto gli effetti.

Instabilità e freddo potrebbero riguardare i Paesi dell'Europa centro-settentrionale, escludendo il Mediterraneo e l'Italia.

La mappa delle temperature a 1500 metri prevista dal modello medesimo e per il medesimo giorno, mostra l'abbraccio freddo che interesserà l'Europa centro-settentrionale con valori anche sottozero alla stessa quota.

L'Italia e il Mediterraneo non sembrano interessati da questa condizione e dovrebbero navigare in acque decisamente più tranquille, sotto l'egida di temperature più miti.

Infine, ecco la terza mappa che mostra le precipitazioni previste a scala europea per il medesimo periodo, ovvero il fine settimana tra il 16 e il 17 marzo.

Fa quasi impressione il potere di trattenimento delle Alpi nei confronti delle precipitazioni in arrivo da nord-ovest.

Sulla nostra Penisola non passerebbe niente; solo i versanti tirrenici risentirebbero di qualche locale precipitazione, per il resto il quadro precipitativo resterebbe asciutto fatta eccezione per gli sconfinamenti nevosi sui versanti alpini.

Nei prossimi giorni faremo meglio il punto della situazione, alla luce di ciò che ci proporranno le elaborazioni. Continuate quindi a seguirci.

Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

Altre località: www.meteolive.it