METEO a 15 giorni: l'anticiclone scapperÃ  nel nord Europa? Incredibile

In settembre i valori di pressione al suolo aumentano fisiologicamente. Per molti anni, dopo una breve sfuriata temporalesca che poteva verificarsi proprio a fine agosto, siamo stati abituati a vivere un settembre senza preoccuparci di volgere gli occhi al cielo: quasi sempre bello il tempo, quasi sempre anticiclonico, spesso caldo, anche se per fortuna non più caldissimo.



Quest'anno le cose potrebbero andare diversamente: si nota un anticiclone che scappa verso nord, in direzione dei Paesi nordici, come non capita spesso di osservare all'inizio dell'autunno meteorologico.



Così tutto diventa più difficile da prevedere: l'Atlantico viene "murato" quasi si trattasse di una gara di pallavolo e se riesce passa solo alle basse latitudini portando qualche disturbo anche al tempo del nostro Paese, altrimenti resta in stand-by e aspetta le mosse delle correnti orientali, che scendono lungo il bordo meridionale di questo anticiclone e si infilano sul centro Europa e magari sull'Italia determinando conseguenze instabili e piuttosto fredde per la stagione.



Tutto questo, pur appena abbozzato, si vede tra l'8 e il 18 settembre: trattasi di una linea di tendenza non facile da inquadrare nemmeno per i modelli, in cui previsori e lettori dovranno avere molta pazienza, ma l'idea, lo ribadiamo, è che gran parte del settembre possa trascorrere con tempo decisamente movimentato. Vedremo se sarà davvero così.



SINTESI PREVISIONALE da SABATO 8 a SABATO 15 SETTEMBRE:

sabato 8 settembre: instabile al nord-ovest e sull'arco alpino con possibili rovesci ed isolati temporali, passaggi nuvolosi anche sul resto del nord e al centro ma senza fenomeni di rilievo. Bel tempo altrove e caldo, soprattutto sulle isole maggiori.



domenica 9 settembre: tempo in miglioramento al nord e clima gradevole al nord, ancora bello al centro e al sud con caldo moderato, più intenso in Sicilia.



lunedì 10 settembre. bel tempo ovunque ma con nubi in arrivo sul nord-est. Temperature invariate.



martedì 11 e mercoledì 12 settembre: condizioni di variabilità con situazioni temporalesche al nord e al centro, principalmente sui rilievi e nelle pomeridiane, solo isolati sulle pianure, bel tempo al sud. Temperature in calo.



giovedì 13 e venerdì 14 settembre: possibile afflusso di aria fredda più marcato da nord-est e tendenza a peggioramento del tempo a partire dal settentrione con piogge e temporali.



sabato 15 settembre: ancora probabili condizioni di tempo instabile al nord e al centro, specie sul settore di nord-ovest. Previsione poco affidabile.