Meteo a 15 giorni: l'anticiclone governerà ancora la scena atmosferica d'Europa, tuttavia...

La circolazione atmosferica prevista nel prossimo futuro, sarà influenzata ancora da temperature che sull'area del Mediterraneo potrebbero mantenersi particolarmente elevate. Il quadro termico generale risentirà ancora di una forte ingerenza delle masse d'aria subtropicali che riusciranno ad espandersi sino a latitudini piuttosto alte. Questa situazione anomala del campo barico e del contesto termico generale, la dice lunga sulla profonda trasformazione della circolazione atmosferica che si sta verificando con straordinaria rapidità in questi ultimi anni. Nel prossimo futuro dovremo ancora fare i conti con valori di temperatura elevati, i quali saranno la conseguenza di un fronte polare che resterà distante dal Mediterraneo, confinato ad elevate latitudini. Contestualmente anche la fascia degli anticicloni subtropicali resterà a latitudine elevata. A questo proposito, ecco la previsione Ensemble del modello americano riferita a giovedì 19 settembre:

Forse uno degli elementi di maggiore interesse che emerge nel quadro previsionale relativo al lungo termine, sembra perdere di importanza quello che è stato il comune denominatore di tutte le emissioni previsionali a medio e lungo termine elaborate dai modelli per molti giorni consecutivi; la nuova fase anticiclonica molto calda prevista in questa seconda decade di settembre, potrebbe chiudere persino chiudere i rubinetti dell'aria fresca in scivolata lungo il fianco orientale dell'alta pressione. In buona sostanza quello che i modelli vedono nel lungo termine, è una spinta estremamente potente dell'aria calda nei confronti continente europeo, l'aumento conseguente della temperatura si farebbe sentire anche nei paesi dell'est Europa e sulla Russia occidentale.