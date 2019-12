Meteo a 15 giorni: l'anticiclone consentirà all'INVERNO di farsi notare in Italia?

In queste ore la confusione sul tempo del dopo Natale è notevole (In fondo anche divertente perché rende più umana la materia).



I modelli infatti pur riproponendo il potenziale classico exploit dell'anticiclone per fine anno, ora cominciano ad avere qualche dubbio . Se nelle emissioni di controllo infatti viene mostrato il solito anticiclone POSSENTE, come si nota qui sotto nella mappa prevista per lunedì 30 dicembre…





...nell'emissione ufficiale si scorgono invece delle crepe sui suoi settori orientali, che già potrebbero portare ad un primo afflusso freddo non trascurabile tra i Balcani, le nostre regioni adriatiche ed il meridione tra sabato 28 e lunedì 30 dicembre, a cui si riferisce questa mappa di CONFRONTO con la precedente, che vede anche un anticiclone meno forte.







Alta pressione che pare infatti destinata ad essere "bucata" da un altro affondo perturbato in arrivo dal nord-ovest del Continente nel giorno di Capodanno, mercoledì 1° gennaio, qui vediamo il prologo di martedì 31 dicembre, con l'anticiclone defilato quanto basta per consentire l'ingresso della saccatura:

Addirittura c'è la possibilità che tra Capodanno e giovedì 2 gennaio si generi una depressione in discesa dall'alto al medio Tirreno con conseguenti nevicate a quote basse su molte regioni e temperature invernali.



Un freddo che, sia pure moderato, si trascinerebbe anche nei giorni successivi. Si tratterebbe infatti di una di quelle situazioni che, pur al limite dell'influenza anticiclonica, ci consentirebbe di sperimentare condizioni di vero inverno e sarebbe tutto grasso che cola, considerato quanto si scorge tra le varie mappe.

Che attendibilità possiamo dare questa escalation invernale? Potrà spuntarla sull'anticiclone? Al momento solo il 20% vista l'ostinazione delle emissioni parallele nel prevedere un anticiclone "obeso", ma quando regna l'incertezza modellistica le cose possono cambiare all'improvviso. Segui tutti i nostri aggiornamenti!



IN SINTESI:

-prima fase moderatamente fredda tra il 27 e il 30 dicembre al sud e sul medio Adriatico (attendibilità media 40%)



-seconda fase instabile, a tratti perturbata, specie al centro e al sud, e un po' fredda possibile tra l'1 ed il 3-4 gennaio. (attendibilità bassa 20%)



-a seguire evoluzione particolarmente caotica.