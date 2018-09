Meteo a 15 giorni: l'anticiclone come una fortezza: crollerà a fine mese?

"E' una sporca faccenda tenente Parker". Così titolava uno degli ultimi film del grande Duke, John Wayne, in cui il famoso attore, infischiandosene delle consuete procedure della polizia, cercava di sgominare una banda di spacciatori di droga.



Parker era un tipo piuttosto sbrigativo e manesco, non ci avrebbe messo molto a sbarazzarsi dell'alta pressione, ma questa è davvero una sporca faccenda, un continuo rinvio per l'autunno italiano che avrebbe messo in difficoltà anche il vecchio Wayne.



L'anticiclone non molla e nonostante i propositi belligeranti delle correnti atlantiche, il modello americano non vuole saperne di descrivere la sua abdicazione, se non alla fine del mese, in maniera ancora alquanto confusa.



Si tratterebbe più di un'implosione fisiologica che di un'affondo perturbato di quelli serie a piegarne la resistenza.



E' vero: c'è il modello europeo che ritiene l'attacco di sabato 22 non trascurabile ma l'americano snobba questa opzione, dipingendo ancora l'alta pressione come l'assoluta protagonista della scena mediterranea almeno sino al 25 del mese.

In seguito ci sono tentativi di intrusione da nord-ovest con fenomeni in Adriatico e sul meridione e sul finire del mese anche la svolta da ovest, un po' annacquata, di cui parlavamo sopra.



Non c'è molto altro da dire se non che le temperature resteranno ancora superiori alle medie e che le precipitazioni importanti latiteranno ancora per un po'.



I lettori si chiedono per caso se questo tira e molla non possa continuare anche oltre la fine del mese di settembre: osservando le mappe dovremmo rispondervi di no, ma alle carte nel lungo termine spesso riesce difficile portare avanti le opzioni perturbate, ma questo ormai, specie se ci seguite da un ventennio, ormai lo sapete.



SINTESI PREVISIONALE da SABATO 22 a SABATO 29 SETTEMBRE:

sabato 22 settembre: fallimento dell'azione perturbata da ovest piuttosto probabile al momento con prosecuzione della fase abbastanza soleggiata e mite.



domenica 23, lunedì 24 e martedì 25 settembre: nessuna variazione e tempo buono.



da mercoledì 26 a venerdì 28 settembre: infiltrazioni di aria fresca in Adriatico e al sud con nuvolaglia e qualche situazione temporalesca, associata ad un certo calo termico, sostanziale tenuta del tempo stabile altrove.



Da sabato 29 settembre: possibile cambiamento del tempo da ovest con piogge al nord e sulla Toscana, tutto ancora da confermare.