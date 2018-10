Meteo a 15 giorni: l'alta pressione metterà i bastoni tra le ruote all'autunno...

Le correnti atlantiche proveranno a fare breccia sul Continente nella prima parte della settimana prossima, ma con poca convinzione.

A seguire, la giostra depressionaria presente in atlantico potrebbe chiudersi nuovamente a riccio stante l'accelerazione del getto indotta dall'agganciamento dell'ennesima depressione tropicale al flusso.

Per l'Europa e il bacino del Mediterraneo tutto ricomincerà da capo, con un'alta pressione che spadroneggerà sul continente in un periodo in cui si dovrebbero avere ben altre configurazioni.

E' il quarto anno consecutivo che il mese di ottobre nega le piogge organizzate all'Italia e a gran parte dell'Europa, concentrandole sempre negli stessi anfratti del meridione o sulla Grecia, dove di acqua ne è caduta fin troppa. Questa situazione indubbiamente fa riflettere.

La media degli scenari per la seconda decade di ottobre non è positiva in chiave autunnale. La prima mappa mostra la situazione prevista per venerdì 12 ottobre, mentre con la seconda mappa siamo già a martedi 16 ottobre.

Il calendario scorre, ma la situazione meteo pare bloccata. Ecco il solito anticiclone disteso da ovest ad est sull'Europa...anticiclone che negherà le piogge al settentrione italiano e a gran parte del centro almeno fino a metà mese.

Le piogge seguiteranno a cadere sempre sulle medesime aree del mezzogiorno e della Grecia stante una blanda depressione che resterà annidata in loco.

Per avere una parvenza di cambiamento si dovrà volare a giovedì 18 ottobre (terza mappa) quando le correnti atlantiche (frecce blu) opereranno un nuovo tentativo di sfondamento.

Sarà finalmente la volta buona? Come dice una famosa canzone "Lo scopriremo solo vivendo".

Intanto da venerdì 12 a martedi 16 ottobre avremo tempo soleggiato e stabile al nord e su gran parte del centro con temperature dallo scarso sapore autunnale. Tempo più movimentato invece al sud e sulle Isole dove qualche pioggia si farà vedere.

A seguire, da mercoledi 17 ottobre, forse un cambiamento da ovest con piogge più organizzate...

