Meteo a 15 giorni: "inverno super" o "non inverno": questo è il problema...

Inverno ad un bivio; sono giorni che usiamo questa locuzione che descrive la dicotomia previsionale che pervade tutti i modelli già a medio termine.

In altre parole, si fa ancora molta fatica ad inquadrare un blocco della circolazione che potrebbe divenire realtà attorno a metà mese, con fredde e perturbate conseguenze per la nostra Penisola.

A mettere i bastoni tra le ruote a questo progetto vi sarà un vortice molto profondo in uscita dal Canada ( il cosiddetto LOBO CANADESE) che potrebbe sconfinare sul medio Atlantico spostando l'asse dall'alta pressione verso di noi.

Le differenze tra le varie corse alternative del modello di oltre oceano sono quest'oggi davvero rilevanti e sentenziare adesso quale potrebbe essere il punto di svolta è impresa (o missione) quasi impossibile.

Se il sopracitato vortice canadese non spingesse troppo verso levante, si potrebbe arrivare alla soluzione estrapolata dalla prima mappa, ovvero con tempo perturbato e freddo sulla nostra Penisola; avremo in sostanza un blocco completo della circolazione zonale (ovvero da ovest verso est), in favore di una situazione meridiana (da nord a sud) o addirittura retrogressiva (da est verso ovest).

Inutile dire che se andasse in porto questa prima ipotesi, l'inverno sull'Italia ripartirebbe alla grande.

C'è però la seconda ipotesi, che quest'oggi è diventata comunque minoritaria, in cui l'alta pressione veleggi spedita verso di noi stante una spinta da ovest troppo gagliarda da parte del "Canadese" (seconda mappa).

Avere un'alta pressione di tipo caldo sull'Italia tra la seconda e la terza decade di febbraio significa quasi sicuramente inverno a rischio, tra belle giornate soleggiate e tanta mitezza.

Volendo dare ad ogni costo una percentuale di attendibilità, ad ora siamo al 60% per la prima ipotesi e 40% per ciò che concerne la seconda ipotesi. Nei prossimi giorni tenteremo di fare maggiore chiarezza sul tutto, modelli permettendo...