Meteo a 15 giorni: inverno in pausa o disfatta definitiva?

L'alta pressione dominerà la scena italiana, salvo brevi e limitati disturbi, per tutta la prima decade di gennaio. Ciò significa che la stagione invernale si esplicherà a stento non solo sul Bel Paese, ma su una buona fetta del nostro Continente.

La mappa sinottica relativa a sabato 11 gennaio è un tutto dire:

Ecco il robusto anticiclone che seguiterà a negare l'inverno ai Paesi dell'Europa mediterranea oltre a gran parte dell'Europa centrale.

Con una situazione del genere le previsioni sono molto semplici anche se la distanza temporale è notevole: sole sui colli e suoi monti, tanta nebbia ed inquinamento sulle pianure e nelle città connesso ad un azzeramento di qualunque tipo di precipitazione.

Come potrebbe evolvere la situazione in seguito? C'è una discreta probabilità, evidenziata per altro da diversi centri di calcolo, che l'alta pressione resti in sella per tutto il mese di gennaio, seguitando a negare l'inverno all'Italia oltre ai Paesi circostanti.

Oltre a ciò è presente però un'opzione minoritaria che mostra una progressiva migrazione dei massimi di pressione verso nord, come mostra questa mappa estrapolata dal modello americano per martedi 14 gennaio:

Lo sbilanciamento dell'alta pressione verso latitudini superiori potrebbe indebolire il suo lato meridionale; questo verrà poi insidiato da una massa d'aria molto fredda situata sull'est europeo (frecce blu).

Nei giorni successivi il freddo potrebbe dilagare da est ad ovest in direzione dell'Italia come se si trattasse di una macchia d'olio. Ecco le prospettive termiche a 1500 metri di quota estrapolate dal modello americano per giovedi 16 gennaio:

Inutile negare che questa mossa darebbe una possibilità all'inverno di esplicarsi a dovere sulla nostra Penisola. Al momento questa tesi gode del 35-40% di probabilità; la restante "torta probabilistica" è a favore dell'alta pressione.

Nei prossimi giorni vedremo se aumentare oppure elidere del tutto questa percentuale.