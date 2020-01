Meteo a 15 giorni: inverno ancora ASSENTE sulla scena italiana

Febbraio si avvicina e le possibilità per un evento invernale degno di nota sul nostro Paese si stanno riducendo. Probabilmente il terzo mese dell'inverno meteorologico ci farà vedere qualcosa, ma i primi giorni non sembrano intenzionati ad invertire la rotta circa il "non-inverno" che ci interessa ormai da quasi due mesi.

Le prospettive imbastite questo pomeriggio dal modello americano per la fine del mese sono le seguenti - la mappa si riferisce a giovedi 30 gennaio:

Il tempo si ripeterà con precisione quasi maniacale: getto teso sull'Europa settentrionale (frecce gialle) e tanta alta pressione e mitezza sull'Italia e il bacino del Mediterraneo. Con questa situazione il tempo che ci competerà è ormai di dominio pubblico, ovvero mitezza esasperata e quasi completa assenza di fenomeni precipitativi.

Se proviamo ad addentrarci nei primi giorni di febbraio, tra lunedi 3 e martedi 4 una veloce perturbazione da nord-ovest potrebbe "scodare" sulla nostra Penisola portando qualche fenomeno in transito da nord a sud unitamente ad un po' di freddo specie in Adriatico e al meridione. Ecco la mappa in questione:

La cartina fa intendere molto bene come questo veloce passaggio resterà fine a se stesso; il corpo nuvoloso nulla potrà contro il mostro anticiclonico che dopo ogni piccolo disturbo, sembra diventare sempre più forte.

Se ci spingiamo a giovedi 6 febbraio, ritroviamo difatti il nostro "fedele amico anticiclone" nuovamente appollaiato nel Mediterraneo pronto a negare reiteratamente l'inverno al nostro Paese a alle zone circostanti; insomma, tutto ricomincerà da capo.

Nei prossimi giorni vedremo se riusciremo dare notizie più confortanti in merito ad un'apparizione (anche fugace) dell'inverno sul nostro Paese. Continuate pertanto a seguirci.