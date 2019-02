Meteo a 15 giorni-inverno ad un bivio: alta pressione o scenari freddi all'orizzonte?

Andiamo con ordine: fino alla giornata di sabato 9 febbraio in Italia si paleserà una tregua, con clima più mite e tranquillo; a seguire, nei primi giorni della settimana prossima, potrebbe intervenire sull'Italia una nuova perturbazione che dirigerà le danze piovose da nord a sud.

A seguire, ovvero attorno alla metà del mese, le elaborazioni aprono un ventaglio di possibilità, che al momento possono essere condensate su due tendenze.

La prima ipotesi (o tendenza) viene raffigurata nella prima mappa valida per giovedì 14 febbraio. Si tratta di una corsa alternativa del modello americano che mostra un vortice canadese (sulla sinistra dell'immagine) molto arricciato e non invadente sulla scena atlantica.

L'alta pressione, che ricordiamo essere una figura inerte, avrebbe molto spazio per ergersi in direzione delle Isole Britanniche (forse anche oltre), coadiuvata anche dall'aria calda pompata verso nord dal vortice canadese medesimo.

Una situazione siffatta lascerebbe l'Europa meridionale e l'Italia sotto il tiro di correnti fredde da nord-est (frecce blu) che entrando nel Mediterraneo darebbero luogo a condizioni di maltempo con freddo e neve anche a bassa quota.

In altre parole, l'inverno dopo un piccolo sbandamento di inizio mese, tornerebbe prepotentemente in sella su tutto il nostro Paese con il suo campionario di freddo e fenomeni.

Vi è però una seconda tendenza nelle elaborazioni di questi ultimi giorni, che seppure minoritaria, non possiamo ignorare; la vediamo raffigurata nella seconda mappa, valida sempre per giovedì 14 febbraio (si tratta ovviamente di un'altra corsa alternativa del modello americano).

Rispetto alla prima mappa si nota un vortice canadese molto invadente ed in grado di innescare vorticità anche sul medio Atlantico.

Una situazione siffatta sposterebbe il raggio d'azione dell'alta pressione proprio sull'Italia, mettendo in seria crisi la stagione invernale non solo da noi, ma anche in Europa.

Questa seconda tesi al momento non gode dei massimi consensi elaborativi; (40% contro il 60% della tesi precedente); di conseguenza riteniamo sia prematuro sbilanciarsi nell'uno e nell'altro senso sul futuro di questo inverno. Bisognerà pazientare qualche giorno per vedere quale tendenza prevarrà, senza farsi prendere dallo sconforto o dall'entusiasmo verso questa o quell'altra configurazione.

Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

Altre località: www.meteolive.it