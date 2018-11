Meteo a 15 giorni: in vista la PIOGGIA, ma non il FREDDO

Tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre assisteremo ad un parziale e fisiologico ricompattamento del Vortice Polare. Rispetto agli inverni scorsi, avremo un ricompattamento un po' atipico, che faciliterà il transito di perturbazioni atlantiche sull'Italia alternate a brevi periodi di alta pressione.

La direttrice predominante delle correnti, ovvero da ovest, scoraggerà l'arrivo del freddo, ma faciliterà la caduta di precipitazioni talora importanti sull'Italia.

Le nevicate riguarderanno principalmente l'arco alpino e più sporadicamente l'Appennino centro-settentrionale.

Un po' di freddo si potrà avere in Italia quando le correnti ruoteranno a nord a seguito dei passaggi perturbati, come mostra la mappa relativa a mercoledi 28 novembre. Si tratterà ovviamente di un freddo fine a se stesso, che tenderà a scomparire non appena le correnti si orienteranno nuovamente da sud-ovest.

La media degli scenari prevista per sabato 1 dicembre (seconda mappa) sintetizza molto bene il tempo che ci aspetterà nei primi giorni del nuovo mese.

Notate l'Europa centro-settentrionale e parte del bacino centro-occidentale del Mediterraneo sotto il mite e umido respiro oceanico. La nostra Penisola verrà interessata da una serie di perturbazioni che impegneranno segnatamente il nord e il centro con precipitazioni talora intense.

Le regioni meridionali e le Isole resteranno un po' al margine di questa situazione ed avranno condizioni nettamente migliori, oltre che miti.

