METEO A 15 GIORNI: in marcia verso un periodo di instabilità invernale

Una battuta d'arresto alla circolazione dei venti occidentali, potrebbe aprire la strada ad un periodo di tempo più freddo ed instabile, con frequenti episodi di maltempo in chiave invernale non soltanto per l'Europa ma anche sul nostro Paese. Questa tendenza già in queste ore diventa realtà su diverse delle nostre regioni centrali e meridionali, dove la neve a tratti è riuscita a sfiorare le località pianeggianti. E' una realtà con la quale potremo confrontarci anche nel futuro. Non sarà infatti l'unica irruzione fredda di questo gennaio.



Il blocco delle correnti occidentali porterà con sè un nuovo raffreddamento della temperatura previsto manifestarsi a partire dalla prossima settimana, mentre rimangono ancora incerte le prospettive nel lungo termine ma se il precondizionamento indotto dallo stratwarming farà il suo dovere, questo mese di gennaio 2019 potrebbe trascorrere sotto condizioni atmosferiche molto diverse rispetto a quelle che abbiamo potuto osservare nel recente passato.



Alcuni modelli ipotizzano una reiterazione delle colate d'aria fredda da nord o da nord-est anche nelle lunghe distanze previsionali. A fare da sponda, l'anticiclone di blocco sull'oceano Atlantico. I n questa sede non sarebbero esclusi contributi d'aria molto fredda di origine continentale. Altri modelli propendono invece per una maggiore componente occidentale dei venti d'alta quota che potrebbero regalare un periodo di tempo instabile ma con temperature meno rigide.



Al momento la prima ipotesi, quella più fredda invernale sembrerebbe essere la più quotata sul destino di gennaio, almeno nella sua seconda e forse terza decade.