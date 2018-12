Meteo a 15 giorni: il tempo di Natale influenzato da stravolgimenti stratosferici?

Era da parecchio tempo che per il periodo natalizio le mappe non mostravano un vortice polare così disturbato in stratosfera , i piani più alti dell'atmosfera, che spesso (ma non automaticamente) possono influenzare quelli più bassi.



Il riscaldamento previsto in area siberiana per Natale in questo settore del vortice polare fa pensare ad evidenti sconvolgimenti barici anche in troposfera sull'Europa, confermati dal crollo dei venti zonali a 10hPa sino ad una loro clamorosa inversione.



Il grafico relativo alla previsione del comportamento dei venti zonali sottende proprio questo. E per noi che viviamo nel Mediterraneo cosa potrebbe significare? Tutto o anche niente, ma più probabilmente alcune fasi in cui la circolazione atmosferica non si muoverà attraverso le classiche onde occidentali ma lungo i meridiani, veicolando aria fredda verso sud, dunque anche verso l'Italia.



E' una possibilità, non una certezza , ma se cosi fosse vedremo un vortice polare così marcatamente disturbato da non concederci feste di Natale tranquille, bensì piuttosto turbolente o comunque dinamiche.



Non si vede insomma nei prossimi 15 giorni l'anticiclone che accomodi la situazione e ci consenta di non pensare o di non parlare del tempo mentre ci ritroviamo a tavola con i parenti o seduti a scartare i regali insieme ai nostri figli.



Dalle mappe invece emergono frequenti depressioni in transito, rinforzo dei venti e talora anche qualche nevicata a bassa quota, specie lungo l'Appennino e i versanti adriatici, in un contesto termico prossimo alle medie del periodo.



PREVISIONI da giovedì 20 a giovedì 27 dicembre:

-fasi perturbate alternate a schiarite, più probabili tra il 21 ed il 23 e poi tra il 24 ed il 26, in un contesto termico piuttosto freddo e ventoso.



-nevicate più probabili lungo la dorsale appenninica con limite anche a quote collinari.



-assenza di periodi veramente stabili.



-assenza di periodi miti.



