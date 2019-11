Meteo a 15 giorni: il RUGGITO PIOVOSO dell'autunno

Novembre sfuma lentamente verso la terza decade e la porta perturbata atlantica resta aperta.

In altre parole, non si notano per il momento le configurazioni anticicloniche che abbiamo imparato a conoscere molto bene negli ultimi anni; alte pressioni che si ergono a blocco sull'Europa occidentale, chiudendo a tempo indeterminato la via della pioggia (e della neve) sulla nostra Penisola.

Il canale depressionario che si diparte dal nord Atlantico e fa capolinea sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo resterà probabilmente aperto fino al termine di novembre; di conseguenza altre perturbazioni arriveranno, pronte a scaricare i loro contenuti piovosi sul Bel Paese.

La prima mappa mostra la situazione imbastita dalla media degli scenari del modello americano per mercoledi 20 novembre:

La configurazione non cambierà nella sostanza; notate la "fabbrica" delle perturbazioni posta tra l'Europa centrale e il vicino Atlantico. L'alta pressione si schiererà molto ad est, rendendo fredda l'atmosfera dei paesi dell'Europa nord-orientale e la vicina Russia. L'alta pressione delle Azzorre sarà invece fuori gioco e resterà posizionata di quinta in prossimità dell'arcipelago medesimo, senza interessarci.

Questa disposizione barica causerà ancora tanta pioggia specie al nord e al centro, sotto l'egida di temperature non eccessivamente fredde.

Se con un balzo virtuale ci spostiamo a sabato 23 novembre, notiamo che la situazione ancora non cambierà:

Da questa cartina si evince molto bene il canale perturbato sopra citato che dall'oceano si dipartirà fino al Mediterraneo, garantendo l'arrivo di ulteriori fronti. Fa sensazione comunque vedere l'oceano Atlantico "in gran forma", dopo un lungo periodo di astinenza.

Per vedere un po' di alta pressione ci dobbiamo proiettare molto in la nel tempo, addirittura a martedi 26 novembre:

Si tratterebbe comunque di un'alta pressione temporanea; nulla a che vedere con i "mostri rossi" che gironzolavano sull' Europa gli anni scorsi. Un po' di tregua con relative condizioni più stabili saranno comunque garantire, in attesa di nuovi ruggiti perturbati provenienti dall'Oceano.

