METEO A 15 GIORNI: il mese di aprile con l'ombrello sottomano

Almeno sino al termine della prima metà di aprile, il tempo previsto sull'Europa meridionale, incluso il bacino del Mediterraneo, continuerà ad essere influenzato dal passaggio di alcune perturbazioni inserite in un contesto di spiccata variabilità. Le precipitazioni associate al passaggio di tali perturbazioni, saranno in grado di colpire anche le regioni dell'Italia settentrionale e forse sta proprio qui la differenza con le settimane trascorse, nelle quali la maggioranza delle piogge interessavano sovente le regioni del centro e del sud, snobbando in larga misura l'angolo settentrionale italiano.



Questa mappa del modello americano , rappresenta la probabilità della pioggia riferita alla giornata di sabato 13 aprile. Anche nei prossimi giorni la pioggia avrà buone chances di cadere sulle regioni settentrionali, attenuando ulteriormente la siccità:







La media Ensemble del modello americano riferita a sabato 13 aprile, mette in luce proprio questo tipo di sviluppo. Troviamo ancora l'anticiclone oceanico confinato distante dall'Europa, masse d'aria più fresche ed instabili avrebbero libero accesso al bacino centrale del Mediterraneo, condizionando il tempo previsto sull'Italia:







Soltanto superata la prima metà di aprile il modello americano ipotizza una maggiore ingerenza dell'alta pressione sull'ovest Europa e sull'oceano Atlantico. A quel punto le correnti d'alta quota sul nostro Paese potrebbero orientarsi nuovamente dai quadranti nord-occidentali, favorendo l'arrivo di qualche giornata di tempo un po' più stabile soprattutto sulle regioni occidentali. Sabato 20 aprile, la media Ensemble del modello americano , disegna questo tipo di evoluzione:



Questa previsione rimane ancora da confermare.