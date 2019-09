Meteo a 15 giorni: il MALTEMPO proverà a farsi strada da ovest...

L'autunno potrebbe entrare in scena in maniera incisiva e nel modo più classico durante la prima decade di ottobre.

Esaurita la parentesi fresca ed instabile che avverrà a metà della settimana prossima, anche oggi le mappe optano per l'apertura della porta atlantica. In altre parole, avremo perturbazioni in serie che si comporteranno come autentici vagoni carichi di pioggia.

La mappa valida per domenica 6 ottobre mostra l'approccio all'Italia di una prima perturbazione atlantica:

Il fronte in questione sarà incisivo, ma veloce ed inserito in un corridoio di correnti nord atlantiche poco ondulate molto fresche ed instabili. In altre parole, avremo piogge e temporali in marcia da ovest verso est con effetti maggiori al nord e sulle regioni del versante tirrenico.

Volgendo lo sguardo sulla destra della foto, già si nota una nuova perturbazione in pricinto di interessare l'Italia nei giorni seguenti.

A seguire, il nastro trasportatore delle correnti tenderà ad ondulare maggiormente portando aria abbastanza fredda ed instabile sulla Penisola. Ecco la previsione per mercoledi 9 ottobre:

La spalla dell'alta pressione azzorriana chiuderà in parte il rubinetto atlantico e l'Italia si troverà tra le braccia di una circolazione più fredda ed instabile settentrionale.

In questo frangente i fenomeni saranno più probabili al centro e al sud, mentre al nord subentreranno schiarite in un contesto più fresco.