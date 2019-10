Meteo a 15 giorni: il maltempo metterÃ  radici ad ovest dell'Italia?

Ciò che impressiona maggiormente in merito alle condizioni meteorologiche degli ultimi anni è sicuramente la stazionarierà delle configurazioni bariche. In altre parole, quando la natura decide di seguire un percorso, tende a perpetuarlo fino alla noia a patto che una forzante non obblighi la natura stessa ad una modifica.

Dopo mesi (se non anni) governati da correnti settentrionali ed anticicloni invadenti sull'Europa occidentale, ora si cambia registro. Il problema principale riguarda appunto la persistenza di una situazione siffatta, che potrebbe far cadere piogge talora intense sempre sulle medesime aree.

Sull'Europa occidentale adesso si insedierà una vasta depressione, mentre l'alta pressione si ergerà più ad est, verso l'Europa orientale.

La media degli scenari del modello americano prevista per venerdi 8 novembre è un tutti dire:

Ecco la fucina di perturbazioni sull'Europa occidentale che di tanto in tanto "sparerà" piogge anche intense verso le regioni settentrionali e il Tirreno. Dall'altra parte, ovvero sul versante adriatico e al meridione (tranne la Campania), si avrà il problema opposto, ovvero un clima caldo e secco stante una condizione di "sottovento" per via dell'Appennino posto alle spalle.

Se con un balzo virtuale ci spostiamo a lunedi 11 novembre, la media degli scenari americana mostra poche novità:

Tutto lo scacchiere occidentale del Mediterraneo resterà ingabbiato in una vasta depressione che invierà aria umida da sud sulla nostra Penisola. In altre parole, altra pioggia per il nord, il Tirreno e la Sardegna...altro caldo e assenza di piogge per il meridione e l'Adriatico.

Infine, ecco la mappa estrapolata sempre dalla media degli scenari americana per mercoledi 13 novembre:

Si notano timidi tentativi di evoluzione a levante delle configurazioni bariche. In questo modo, forse, anche il meridione e il versante adriatico potranno beneficiare delle piogge, mentre altrove la pioggia rischierà di essere troppa. Vedremo...