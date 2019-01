Meteo a 15 giorni: il GRANDE FREDDO russo si avvicina?

Certo, magari siamo lontani dal grande freddo che sta colpendo gli Stati Uniti ma l'inverno europeo vuole ancora giocare tutte le sue carte e lo farà soprattutto sul finire della prima decade di febbraio e nei giorni successivi.



Questo sembrano suggerirci le carte del modello europeo a lungo termine che ipotizzano per venerdì 8 febbraio una vera rivoluzione barica sul Continente.



Infatti le carte evidenziano uno sfondamento dell'anticiclone russo in piena zona polare, a cui andrebbe a dar manforte una clamorosa risalita di una massa d'ara mite di matrice subtropicale, che andrebbe a formare una sorta di ponte, in grado di chiudere il passaggio delle correnti atlantiche e di attivare nel contempo la retrogressione di masse d'aria gelide di chiara matrice siberiana, con punte di -28°C a 1500m.



Sarà vero o i sono soliti miraggi modellistici? Allora: ovvio che pensare che simili carte possano essere confermate giorno dopo giorno sino a giungere a tale data è assolutamente fantascientifico, ma carte che prevedono una simile modifica dell'impianto barico stanno diventando sempre più frequenti.



In pratica dovrebbe innescarsi una fase ben poco atlantica e molto continentale con freddo che potrebbe diventare anche severo sul Continente; in tutto questo potrebbe certamente esserci lo zampino del riscaldamento avvenuto in stratosfera a fine 2018, unitamente ad una normale fase di indebolimento dell'attività vortice polare.



Se si instaurasse un simile disegno barico l'afflusso di correnti orientali fredde potrebbe risultare reiterato con diverse potenziali conseguenze nevose non solo sul centro Europa, come sembra più probabile, ma anche per l'Italia.



IN BREVE

dal 7-8 febbraio sino alla metà del mese appaiono relativamente probabili modifiche dell'assetto barico sull'Europa con graduale blocco delle perturbazioni atlantiche in arrivo da ovest e inserimento di aria molto fredda dalla Russia verso il centro Europa e forse anche l'Italia. Seguite gli aggiornamenti!



