Meteo a 15 giorni: il grande caldo lascerà gradualmente il nostro Paese...

Dopo l'invasione molto calda che sta mettendo sotto torchio l'Europa centro-occidentale (oltre ovviamente all'Italia), nei primi giorni di luglio si faranno vive correnti atlantiche più fresche che spazzeranno via il caldo dai Paesi oltralpe. Ecco le temperature a 1500 metri previste per giovedi 4 luglio sul nostro Continente:

Si nota una riduzione della bolla calda soprattutto sull'Europa centrale e settentrionale, dove subentreranno condizioni termiche gradevoli se non del tutto fresche. L'azione dei venti oceanici si farà sentire in parte anche in Italia, scacciando il caldo intenso in direzione del nord Africa.

La mappa pone isoterme a 1500 metri quasi ovunque inferiori a 20° sulla nostra Penisola (32-33° al suolo), ad eccezione della Sardegna e della Sicilia. Un caldo complessivamente normale che potrebbe aleggiare sui nostri lidi a metà della settimana prossima.

Volgendo lo sguardo a prua ed arrivando a martedi 9 luglio, non si notano fortunatamente nuove intense ondate di caldo in Italia.

Il nostro Paese seguiterà ad essere interessato da condizioni di caldo normale senza punte termiche eccessive. La roccaforte della canicola si arroccherà tra le Baleari, la Spagna e il nord Africa, senza più interessarci.

Dal punto di vista delle piogge, ecco la sommatoria delle precipitazioni previste fino al 10 luglio:

Le Alpi potrebbero avere alcuni temporali pomeridiani o serali ( i numeri rappresentano gli accumuli previsti in millimetri). Qualche temporale isolato sarà possibile anche lungo la dorsale appenninica, sempre nel pomeriggio; per il resto piogge assenti o davvero irrisorie.

