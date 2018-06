Meteo a 15 giorni: gran sole al centro e al sud, qualche temporale al nord

Alta pressione sugli scudi per tutta la prima decade di luglio? Beh, non ci sarebbe nulla di strano in quanto proprio il mese di luglio è statisticamente considerato come il mese centrale dell'estate mediterranea.

Non sarà comunque un dominio assoluto ed opprimente come l'anno scorso. Le regioni settentrionali saranno interessate da frequenti infiltrazioni di aria umida atlantica che determineranno la nascita di temporali.

La prima mappa mostra la media degli scenari del modello americano prevista per venerdì 6 luglio. Si notano le condizioni pienamente estive al centro e al meridione, dove l'alta pressione dominerà la scena in maniera indisturbata.

Al nord saranno invece palesi infiltrazioni di aria umida da ovest che renderanno l'atmosfera un po' irrequieta, specie su Alpi, Prealpi e settori dell'alta pianura. Anche le temperature ne risentiranno, diminuendo sotto gli eventuali rovesci.

Se con un volo virtuale ci spostiamo a domenica 8 luglio (seconda mappa) notiamo una maggiore instabilità anche sulle regioni centrali stante un'ansa depressionaria in quota.

In altre parole, i temporali dalle regioni settentrionali potrebbero acquistare una maggiore intraprendenza ed interessare quantomeno la zone interne dell'Italia centrale.

Al sud e sulle Isole non avremo fenomeni, ma la temperature subirà un lieve calo stante una maggiore ventilazione occidentale.

La situazione resterà praticamente immutata fino al giorno 10 luglio, con gli eventuali disturbi che interesseranno soprattutto il nord e parte delle regioni centrali. Solo dopo il 10 luglio sarà possibile (forse) un guasto più organizzato sull'Italia, ma avremo modo di riparlarne.