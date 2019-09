Meteo a 15 giorni: gradevole variabilitÃ , ma con rischio di TEMPORALI

Sostanziali conferme circa lo scenario meteorologico che potrebbe caratterizzare il cuore del mese di settembre in Italia; la contemporanea presenza di una zona anticiclonica sul vicino Atlantico e lo scorrimento di depressioni sul centro e nord Europa esporranno la nostra Penisola a correnti nord-occidentali solo localmente instabili.

L'ingombrante presenza dell'anticiclone delle Azzorre non consentirà l'ingresso di fronti organizzati da ovest; di conseguenza non ci aspettiamo ancora peggioramenti di stampo autunnale sulla nostra Penisola.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano imbastita questo pomeriggio per giovedi 12 settembre:

Le correnti fresche ed instabili di matrice atlantica (frecce rosse) scorreranno a nord del 50° parallelo. La nostra Penisola verrà invece interessata da un ritorno di correnti da nord-est che potrebbero generare qualche temporale segnatamente al centro e al meridione in un contesto termico accettabile. Al nord, a parte qualche temporale pomeridiano sui rilievi, le condizioni meteo risulteranno nel complesso soleggiate.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando a sabato 14 settembre, si nota una maggiore ingerenza stabilizzante da ovest per via dell'allungo anticiclonico verso levante:

Le correnti fresche verranno costrette ad alzarsi ulteriormente di latitudine e la nostra Penisola verrà inglobata dalla stabilità con temperature in moderato aumento. Solo i settori alpini e le aree interne appenniniche nel pomeriggio potrebbero risentire di qualche temporale, in attenuazione in serata, per il resto estate settembrina.

Cosa potrebbe succedere successivamente? Secondo la media degli scenari del modello americano, anche dopo il 15 settembre non si prevedono peggioramenti importanti in Italia, ma solo il ritorno di una maggiore instabilità al nord e al centro in un contesto gradevole. Ecco la mappa valida per martedi 17 settembre:

Ancora correnti tra ovest e nord-ovest sull'Italia con condizioni di variabilità e qualche temporale al nord e al centro; più soleggiato risulterà invece il tempo al sud e sulle Isole dove sarà presente anche un po' di caldo.

