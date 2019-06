Meteo a 15 giorni: gli ultimi aggiornamenti sull'ondata di CALDO della settimana prossima...

Il modello americano, nel suo scenario ufficiale, continua a dipingere una settimana prossima difficile per diverse regioni italiane per via di una calura davvero intensa e persistente.

Rispetto alle corse precedenti, c'è stata una lieve riduzione dei valori termici, ma l'ondata di caldo presenta ancora connotati abbastanza preoccupanti soprattutto al nord e al centro. La giornata che prendiamo come riferimento in questa sede è giovedi 27 giugno, ovvero nel pieno dell'ondata di caldo.

Ecco le temperature a 1500 metri previste sull'Italia dallo scenario ufficiale del modello americano per la giornata in parola:

Rispetto alle emissioni precedenti, sparisce la + 28° a 1500 metri (oltre 40° al suolo); tuttavia tra la Sardegna, le regioni tirreniche e il nord Italia potrebbero aleggiare termiche alla medesima quota comprese tra 24 e 25°, che al suolo non scongiurerebbero temperature attorno a 38-40° specie in Val Padana e nelle aree interne dell'Italia centrale.

L'isoterma + 20° a 1500 metri (32-34° al suolo) invaderebbe quasi tutta l'Europa centrale con punte di 24° alla medesima quota tra la Svizzera e l'Austria.

Passiamo ora alla media degli scenari del modello americano imbastita questo pomeriggio per la medesima giornata, ovvero giovedi 27 giugno:

Paragonando le due mappe, ovvero la corsa ufficiale (prima mappa) e la media degli scenari (seconda mappa) balza all'occhio che la media porti temperature a 1500 metri decisamente più gentili rispetto alla corsa ufficiale.

L'isoterma + 24° a 1500 metri ( circa 36-38° al suolo) dovrebbe fermarsi a sud ovest della Sardegna, senza invadere la nostra Penisola. L'Italia verrebbe abbracciata da valori alla medesima quota compresi tra + 20 e + 22, ovvero al massimo 34-35° al suolo, senza il rischio di scalare i 40°.

Per il momento continuiamo a ritenere più valida l'ipotesi della media , che tra l'altro è molto simile alla previsione imbastita da altri elaborati. In altre parole, avremo un'ondata di caldo intensa la prossima settimana in Italia, ma senza scomodare la fatidica soglia dei 40°.

Quando ne usciremo? Il modello americano opta per una scappatoia nei primi giorni di luglio, in particolare nella giornata di martedi 2 luglio:

Aria più fresca potrebbe farsi largo dall'Europa centrale verso il nord Italia, ricacciando il caldo intenso verso sud. Vedremo se le cose andranno realmente così...