Meteo a 15 giorni: gennaio debutterÃ  con l'inverno in difficoltÃ ...

Non sono rosee le aspettative per chi spera in una partenza invernale in pompa magna sull'Italia.

Nei prossimi tre giorni assisteremo ad una breve irruzione fredda sull'Italia; questo episodio invernale resterà fine a se stesso e successivamente "divorato" dalle fauci di un'alta pressione che di invernale non ha proprio nulla.

Fin tanto che l'alta pressione presenterà geopotenziali simil estivi e soprattutto manterrà il suo cuore in vicinanza dell'Europa occidentale, l'inverno sull'Italia non potrà mai esplicarsi a dovere se non con piccole battute fredde seguite rapidamente da miti "spanciate" anticicloniche.

Diverso sarebbe il discorso se l'alta pressione puntasse verso nord oppure indietreggiasse con il suo cuore caldo in pieno Oceano, ma al momento questa tesi non viene contemplata dai modelli.

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia per domenica 5 gennaio:

Secondo il modello americano i progressi stagionali saranno davvero pochi, anzi sull'Europa occidentale e sul centro-nord della nostra Penisola la stagione invernale seguiterà ad essere INESISTENTE, a parte qualche locale gelata in pianura nelle ore più fredde.

L'inverno riuscirà a salvare un po' la faccia solo sulle regioni del medio-basso Adriatico e al sud dove sarà presente aria relativamente fredda proveniente da nord-est foriera di sporadiche nevicate sull'Appennino centro-meridionale.

Volgendo lo sguardo verso la fine della prima decade di gennaio, il fronte polare potrebbe abbassarsi leggermente portando passaggi perturbati molto attenuati al centro-nord, sotto l'egida di correnti non particolarmente fredde; ecco la mappa sinottica riferita a giovedi 9 gennaio:

Oltre alle correnti da nord-ovest sull'Italia che imporranno un regime di variabilità con qualche precipitazione locale, ciò che balza all'occhio e l'enorme mole di calore sempre radicata ad ovest della Penisola Iberica. Nelle settimane successive vedremo se la stagione invernale riuscirà ad eliminare questo "fardello", entrando magari in maniera più franca verso la nostra Penisola.

