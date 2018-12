Meteo a 15 giorni: frequenti momenti perturbati in attesa del Natale...

Mancano due settimane esatte all'appuntamento con la festa più importante dell'anno, ovvero il Natale.

L'Italiano medio è ormai abituato a vedere la neve natalizia solo nei film o negli spot televisivi, in quando il periodo in questione è quasi sempre contrassegnato da clima mite.

Quest'anno potrebbe andare un maniera diversa? Forse...

La cosa da rimarcare di questo dicembre sarà il continuo fluire di perturbazioni atlantiche con tanta neve sulle Alpi e un tempo spesso perturbato, ma non freddo, sulle altre regioni.

Il salto tra la seconda e la terza decade mensile (prima mappa) vedrà l'ingresso da ovest di una forte perturbazione collegata ad una vasta zona depressionaria posizionata in sede inglese.

Una batteria di piogge e rovesci interesserà tutta l'Italia sotto l'egida di forti correnti meridionali piuttosto miti. La neve, come già anticipato, dovrebbe riguardare in larga parte le Alpi e le vette dell'Appennino centro-settentrionale, senza spingersi troppo in basso.

Questa situazione si protrarrà fino alle soglie del periodo natalizio. Tra una perturbazione e l'altra sarà comunque possibile godere di intervalli abbastanza soleggiati e miti, con sbalzi termici (al ribasso o al rialzo) dettati dalle fasi pre e post frontali.

Il treno delle perturbazioni atlantiche potrebbe interrompersi proprio in corrispondenza del Natale.

Secondo le ultime analisi, un'alta pressione di blocco potrebbe ergersi a baluardo delle correnti perturbate occidentali, introducendo un tempo più freddo sull'Italia, dettato da venti di matrice settentrionale (terza mappa).

In vista del Natale incombono inoltre interessanti manovre da parte della stratosfera che potrebbero riflettersi sul comportamento (e soprattutto sulla compattezza) del Vortice Polare.

Il modello americano fiuta già questa possibilità, ma ovviamente è molto presto per entrare nei dettagli. Ne riparleremo.

