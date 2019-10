Meteo a 15 giorni: FREDDO e MALTEMPO nei primi giorni di novembre?

Il mese di ottobre ci saluterà con temperature in calo, dopo un fine settimana dominato ancora dalle maniche corte. Le temperature scenderanno a partire dalla settimana prossima, ma ancor più nei primi giorni di novembre.

L'alta pressione si ergerà in Atlantico, comandando un afflusso di aria fredda diretto soprattutto verso l'Europa centrale. Anche l'Italia verrà interessata con temperature in calo e condizioni di maltempo legate alla formazione di depressioni da contrasto.

La media degli scenari del modello americano valida per venerdi 1 novembre contempla la fase di maltempo generalizzata sull'Italia con annesso calo delle temperature.

Osservate l'ampia area ciclonica che impegnerà praticamente tutto il nostro Paese. Al nord e al centro arriverà anche un calo delle temperature con la prima neve che cadrà sulle Alpi a quote interessanti.

Al meridione e sulle Isole, invece, la pioggia sarà ancora accompagnata da temperature miti anche se ovviamente in calo rispetto al periodo in corso.

L'azione delle correnti fredde nord-orientali potrebbe successivamente attivare una depresssione in area mediterranea con maltempo su molte regioni, specie al centro e al meridione. Ecco la tendenza estrapolata dal modello americano per martedi 5 novembre:

Dalla mappa si individua un ponte di alta pressione disteso sull'Europa centrale con correnti fredde da est che a giro stretto entreranno nel Mediterraneo formando una depressione.

Se questa tendenza fosse corretta si andrebbe incontro ad un periodo decisamente più freddo e perturbato per molte regioni italiane; in altre parole, l'autunno potrebbe recuperare in extremis il terreno perduto dopo un ottobre veramente poco incline a questa stagione. Vedremo...

Se metti "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook riceverai i nostri aggiornamenti meteo direttamente sulla tua bacheca di Facebook e potrai interagire con tutti gli altri nostri fan: https://www.facebook.com/MeteoLive