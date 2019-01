Meteo a 15 giorni: FREDDE PROSPETTIVE a lungo termine...

Giungono conferme quest'oggi per un forcing freddo di tutto rispetto che potrebbe interessare l'Italia e l'Europa centrale sul finire della settimana prossima.

La disposizione dei centri barici prevista per sabato 9 febbraio (prima mappa) ricorda da vicino le ondate di freddo più dure che hanno interessato la nostra Penisola.

Una vasta zona di alta pressione posizionata tra la Scandinavia e la Finlandia farebbe da scivolo a correnti alquanto fredde di matrice orientale (frecce bianche) che lentamente potrebbero dilagare con movimento retrogrado verso l'Europa centrale e l'Italia.

Per adesso si tratta solo di ipotesi che vengono portare avanti con buona solerzia soprattutto dal modello europeo.

La mappa relativa a lunedi 11 febbraio mostra il lago freddo da est ormai alle porte dell'Italia; se si arrivasse a questo punto il passo per avere un interessamento della parte più dura della colata fredda sarebbe davvero breve.

Notate inoltre la forte alta pressione che insisterà sulle zone settentrionali e una depressione in Atlantico la quale potrebbe fungere da richiamo nei confronti delle correnti fredde medesime.

Ribadiamo che per il momento non si tratta di previsioni in senso stretto, bensì di linee tendenziali che andranno rivisitate alla luce delle prossime uscite modellistiche. Continuate pertanto a seguirci.

Se metti "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook riceverai i nostri aggiornamenti meteo direttamente sulla tua bacheca di Facebook e potrai interagire con tutti gli altri nostri fan: https://www.facebook.com/MeteoLive