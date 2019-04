Meteo a 15 giorni: fine aprile ed inizio maggio sotto la PIOGGIA

Il nuovo aggiornamento conferma quanto già esposto in mattinata. Il mese di aprile potrebbe finire sotto la pioggia, o meglio con diverse occasioni favorevoli a precipitazioni.

L'alternanza tra cunei anticiclonici mobili della durata di al massimo 1-2 giorni, oltretutto farebbe il gioco delle piogge, avvettando verso il nostro Paese aria piuttosto calda ed umida, pronta a contrastare con quella più fresca di origine atlantica.







Del resto il modello americano vede tutto questo in maniera molto netta, emissione dopo emissione e diventa difficile pensare che non ci sia un fondo di verità nell'evoluzione tracciata: la saccatura in ingresso dal fine settimana 27-28 aprile determinerebbe precipitazioni soprattutto al nord e al centro, come mostra la mappa barica qui sotto:



La situazione non dovrebbe mutare di molto secondo la media degli scenari del modello americano prevista per i giorni successivi, sempre con una saccatura a ridosso dell'Italia pronta a distribuire precipitazioni:





La fase instabile viene confermata anche dalle mappe della probabilità di precipitazioni maggiori di 5mm previste per il 1° maggio: la scala di colori tendente dal verdino al marrone, autorizza a pensare che le precipitazioni potrebbero effettivamente verificarsi:





IN SINTESI:

il periodo compreso tra giovedì 25 aprile ed il primo maggio vedrà l'alternarsi di momenti piovosi o temporaleschi a brevi finestre di bel tempo mite. I fenomeni risulteranno più probabili al nord, al centro e soprattutto su nord-est e regioni centrali adriatiche, almeno stando alle emissioni del modello americano.