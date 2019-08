Meteo a 15 giorni: ferragosto con il CALDO o con i TEMPORALI?

Il flusso occidentale che sta cadenzando il mese di agosto sul nostro Continente dovrebbe insistere per buona parte della seconda decade mensile. Avere un flusso occidentale piuttosto teso che scorre in Europa significa esporre la nostra Penisola ad alterne vicende.

La prima mappa mostra la situazione prevista dal modello americano per martedì 13 agosto:

Al meridione e sulle Isole si conferma un'ondata di caldo abbastanza pesante, con le temperature che potrebbero sfiorare (se non valicare) la fatidica soglia dei 40°.

Sull'Europa centrale vigeranno invece condizioni più fresche ed instabili che di tanto in tanto si estenderanno anche al nord Italia, specie i settori alpini, dove andranno in scena occasionali temporali in un contesto termico decisamente meno caldo.

Il flusso atlantico, foriero di episodi instabili sull'Europa centro-settentrionale, secondo le ultime analisi del modello americano potrebbe abbassarsi sull'Italia proprio nel periodo di Ferragosto, determinando una crisi temporalesca anche importante sul Bel Paese. Ecco la situazione estrapolata per giovedì 15 agosto:

Si tratta solo di una linea tendenziale, non di una previsione; di conseguenza il tutto potrebbe anche cambiare. Tuttavia, se ci fidiamo dal modello americano, la festa dell'Assunta potrebbe essere compromessa da temporali specie al nord e al centro in un contesto non caldo. Andrebbe invece meglio al sud e sulle Isole, ma senza più temperature bollenti.

Se ci spostiamo al fine settimana successivo, la situazione dovrebbe rimettersi al bello stante la rimonta dell'alta pressione afro-mediterranea verso l'Italia. Ecco la mappa estrapolata per domenica 18 agosto:

Alta pressione e bel tempo su tutta l'Italia con temperature in vistoso aumento. Guardate però l'ampiezza della depressione che ingloberà mezza Europa...pronta a sferrare un nuovo attacco verso la nostra Penisola in terza decade. Vedremo se le cose andranno davvero così...

