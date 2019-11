Meteo a 15 giorni: fase meteorologica più tranquilla, ma forse non durerà...

Dopo le ultime incertezze al centro e al meridione derivate dalla struttura depressionaria che agirà sul Mediterraneo all'inizio della settimana prossima, l'alta pressione dovrebbe distendersi su di noi coadiuvata da un rinforzo del getto alle latitudini medio-alte del nostro emisfero.

In altre parole, smetterà di piovere anche in quelle aree dove ogni goccia dal cielo creerebbe ulteriori disagi. Non avremo tuttavia una condizione completamente stabile in Italia.

Se analizziamo la media degli scenari del modello americano valida per domenica 8 dicembre (giorno dell'Immacolata) notiamo l'alta pressione ben piazzata in prossimità della Penisola Iberica:

Le correnti atlantiche verranno bloccate ed obbligate a ruotare da nord-ovest (frecce blu) sull'Europa centro-orientale e sull'Italia.

Con una situazione del genere, il tempo sul Bel Paese assumerà connotati di variabilità con clima nel complesso mite. Qualche pioggia di passaggio potrebbe interessare a tratti le aree interne del centro-sud, mentre sui settori alpini di confine andranno in scena nevicate più o meno intense anche se a quote piuttosto elevate.

Quanto durerà questa situazione? Per gran parte della seconda settimana di dicembre. Solo a partire da giovedi 12 dicembre il flusso inizierà ad ondulare maggiormente:

L'alta pressione tenderà a ritirarsi in Atlantico e sulla nostra Penisola potrebbero tornare le piogge in pianura e le neve in montagna, ma è davvero presto per parlarne in questa sede. Vedremo...

