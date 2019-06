Meteo a 15 giorni: ESTATE in pianta stabile sull'Italia?

Alta pressione, ma senza esagerare. Sembra essere questo il filo conduttore che potrebbe seguire il tempo in Italia durante la terza decade di giugno.

L'anticiclone non sembra essere (almeno per il momento) quel mostro di stabilità in grado di determinare temperarture atroci e lunghi periodi senza piogge. La mappa relativa alla giornata di sabato 22 giugno ci mostra una struttura stabilizzante abbastanza normale per l'ultima parte di giugno:

Questa situazione garantirebbe bel tempo da nord a sud con il solo disturbo di qualche temporale di stagione sulle Alpi e sugli Appennini...il tutto sotto un contesto moderatamente caldo.

Alta pressione non inossodabile significa inoltre che di tanto intanto un disturbo instabile potrebbe transitare sull'Italia, segnatamente al nord e al centro. E' ciò che contemplano le mappe odierne per martedi 25 giugno:

Ecco una piccola ammaccatura nel tessuto anticiclonico che potrebbe determinare qualche temporale rinfrescante al centro e al nord; le regioni meridionali e le Isole restaranno invece sotto un tempo stabile, soleggiato e caldo per via della permanenza dell'alta pressione in loco.

Infine, attorno a giovedi 27 giugno, la situazione dovrebbe nuovamente stabilizzarsi sulla nostra Penisola:

Alta pressione di matrice afro-mediterranea e condizioni di tempo abbastanza stabili sull'Italia con solo qualche temnporale sui rilievi del settentrione. Notate però l'anticiclone delle Azzorre che si manterrà ancora molto lontano dalla scena italiana...addirittura in aperto Atlantico.

