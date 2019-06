Meteo a 15 giorni: ESTATE con qualche locale disturbo

Estate senza eccessi sull'Italia nella terza decade di giugno? Secondo il modello americano il tutto sembra possibile.

La dicotomia climatica che ancora interessa il nostro Continente dovrebbe risolversi con la vittoria dell'alta pressione; la figura stabilizzante tuttavia non dovrebbe presentare toni termici troppo acuti, scongiurando ulteriori ondate di caldo "fuori controllo" sull'Italia.

Ecco la situazione prevista questo pomeriggio dal modello americano per il giorno 20 giugno:

Alta pressione afro-mediterranea ben salda sull'Italia. Il flusso atlantico si alzerà di latitudine scorrendo all'altezza delle Isole Britanniche e della Scandinavia, dove il tempo sarà perturbato.

Sul nostro Paese il bel tempo sarà esteso da nord a sud, sotto l'egida di temperature elevate, ma non eccessive. Qualche temporale di stagione potrebbe orlare i rilievi nel pomeriggio, ma farà parte del "gioco estivo mediterraneo".

Volgendo lo sguardo oltre tra sabato 22 e domenica 23 giugno un veloce disturbo instabile potrebbe interessare le regioni settentrionali e parte del centro con alcuni temporali e un calo delle temperature massime:

Il bel tempo, in un contesto solo relativamente caldo, dovrebbe invece reggere al sud e sulle Isole in quanto il cavo d'onda non riuscirà a penetrare fino al basso Mediterraneo.

Infine, l'ultima settimana di giugno potrebbe portare in grembo un cambiamento di assetto circolatorio a scala europea ed atlantica. Ecco la situazione prevista per martedi 25 giugno:

Il modello americano opta per un forte anticiclone in sede iberica, dove l'estate assumerà connotati molto caldi e secchi. Sul suo fianco orientale potrebbe scendere aria più fresca che gradualmente proverà a coinvolgere anche l'Italia ad iniziare dai settori orientali con alcuni temporali e temperature in graduale calo. Vedremo...

Se metti "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook riceverai i nostri aggiornamenti meteo direttamente sulla tua bacheca di Facebook e potrai interagire con tutti gli altri nostri fan: https://www.facebook.com/MeteoLive