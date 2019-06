Meteo a 15 giorni: ESTATE al centro e al sud, TEMPORALI al nord

Più che un braccio di ferro, assomiglia ad un patto di non agressione; stiamo parlando delle due figure bariche opposte che si piazzeranno sul nostro Continente durante la prima quindicina di giugno.

Sul settore occidentale europeo si rinnoveranno depressioni e maltempo, mentre sul settore centro-orientale prenderà piede una lunga ondata di calore che farà sentire i suoi effetti su parte della nostra Penisola, segnatamente al centro e al sud.

Come anticipato poco sopra, nessuna delle due configurazioni sembra intenzionata ad imporsi; così facendo, le regioni settentrionali verranno lasciate in una sorta di limbo dominato da correnti sud-occidentali foriere anche di temporali.

Ecco la situazione sinottica estrapolata questo pomeriggio dal modello americano per mercoledi 12 giugno:

Due tipi di tempo contrapposti a distanze relativamente vicine. A nord della linea nera il dominio dell'instabilità con clima anche fresco e temporalesco, mentre a sud della medesima linea un tempo stabile, siccitoso e a tratti molto caldo.

La medesima situazione potrebbe reiterarsi anche nei giorni seguenti in quanto, come già accennato, nessuna delle due configurazioni dovrebbe imporsi una sull'altra.

Ecco la media degli scenari del modello americano imbastita per venerdi 14 giugno :

Non cambierà molto la "solfa" di una situazione abbastanza bloccata e scarsamente evolutiva. Ancora depressioni sul fianco occidentale del continente e alta pressione al sud e sull'est europeo; in altre parole, il settentrione ancora alle prese con possibili temporali mentre al centro e soprattutto al meridione seguiterebbe a fare un gran caldo con sole dardeggiante ed assenza di fenomeni.

Solo sul lungo termine, la media degli scenari del modello americano prova a far ruotare le correnti da ovest, piallando in parte il cuneo bollente sul nostro centro-sud. Ecco la situazione prevista per lunedi 17 giugno:

Si nota l'ingresso di aria relativamente piu fresca da ovest che potrebbe portare un po' di refrigerio anche sulle regioni centro-meridionali, in un contesto di generale variabilità; nei prossimi giorni vedremo se confermare o smentire questo scenario.

