Meteo a 15 giorni: ecco che piega prenderà la stagione!

Il tempo seguiterà a proporre per almeno altri sette giorni situazioni spesso perturbate, depressionarie, di chiaro stampo autunnale. E poi? Davvero l'alta pressione non farà niente per frenare la frequenza del maltempo? Si potrà continuare sino a fine novembre con tutti questi cicloni e con gli ombrelli sovente aperti?



Ci stiamo avvicinando in realtà al primo vero segnale della stagione: l'azione dell'alta pressione polare sarà tale da deviare ancora verso sud le depressioni atlantiche e spedirle dritte dritte sull'Italia? Forse sino a giovedì 21 SI.

Lo dimostra questa mappa prevista per martedì 19, che evidenzia proprio questa deviazione delle correnti atlantiche verso l'area mediterranea:

E in seguito? Da venerdì 22 ecco farsi sotto in modo più incisivo le correnti da ovest ma ancora una volta frenate da un ulteriore rientro di aria fredda da est lungo il bordo dell'anticiclone posizionato sul nord della Scandinavia. In questo modo, con l'anticiclone delle Azzorre fuori gioco, tra centro Europa e Mediterraneo si giocherebbe una partita a dir poco perturbata.

Sicuri che poi entro fine mese l'Atlantico (con la regia del vortice polare) non acceleri ancora di più spazzando via tutto il freddo e restituendoci condizioni già viste di mitezza e magari rivitalizzando l'anticiclone? E' possibile, considerato che già l'anno scorso avevamo sottovalutato la spinta delle correnti occidentali, ma al momento non cosi probabile.

Oltre non è davvero prudente e razionale spingersi, dunque attendiamo le mosse dei contendenti.



SINTESI PREVISIONALE da martedì 19 a martedì 26 novembre:

da martedì 19 a giovedì 21 novembre: tempo molto instabile su tutto il Paese, precipitazioni frequenti, neve oltre i 1200m sulle Alpi, oltre i 1500m in Appennino. Clima fresco.



da venerdì 22 novembre a domenica 24 novembre: ancora tempo instabile, specie al centro e al sud, al nord irregolarmente nuvoloso ma secco ma anche più freddo.



da lunedì 25 novembre: condizioni di variabilità.