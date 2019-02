Meteo a 15 giorni: ...e se l'inverno ci riprovasse a fine mese? Finzione o realtÃ ?

Scacco matto in 3 mosse...e l'inverno tornerebbe a ruggire con prepotenza anche sul nostro Paese.

La mappa a lato è la corsa di controllo del modello americano imbastita questo pomeriggio per venerdì 22 febbario; in altre parole, si tratta di un run alternativo più curato rispetto alle restanti 18 corse (alternative) che esulano da quella ufficiale.

Vi abbiamo mostrato questa mappa per farvi assaporare (almeno sulla carta) una retrogressione quasi perfetta che metterebbe gran parte del centro-nord sotto la neve, con probabile successivo interessamento anche del sud.

Notate le due zone di vorticità che quasi si toccano: quella più ad ovest (1) che inietta aria umida atlantica, ingrediente principale per la pioggia e la neve; quella più ad est (2) indispensabile per l'aria fredda che garantirebbe un ottimo substrato per le nevicate.

...e l'alta pressione? Beh, sarebbe costretta a sgomberare il campo puntando con decisione verso nord (3), ovvero in direzione dell'unica zona priva di vorticità tra la Scandinavia e l'Islanda.

Ora vi starete chiedendo se questa mappa è attendibile oppure si tratta di una mera invenzione modellistica...

Il run ufficiale del modello americano e per il medesimo lasso temporale (seconda mappa) contempla la presenza dei tre tasselli sopra descritti, ma con una radice altopressoria in mezzo più ostica da rimuovere.

Non neghiamo che questa interazione tra correnti fredde orientali e aria umida atlantica sia "missione quasi impossibile"; tuttavia, sono già alcuni giorni che questa tendenza viene riproposta (seppure a fasi alterne) dalle mappe.

Tutto dipenderà dalla velocità del getto atlantico; qualora questo gigantesco fiume d'aria rallentasse il suo moto, l'impresa retrogressiva guadagnerebbe punti!

Nei prossimi giorni faremo il punto della situazione con conferme o smentite; per il momento vige il monito di mantenere saldamente i piedi per terra...

Se metti "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook riceverai i nostri aggiornamenti meteo direttamente sulla tua bacheca di Facebook e potrai interagire con tutti gli altri nostri fan: https://www.facebook.com/MeteoLive