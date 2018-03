Meteo a 15 giorni: dopo la Pasqua anticiclone alla riscossa?

Ci sarà un tentativo, non sappiamo quanto fruttifero, dell'anticiclone subtropicale di inserirsi nell'area mediterranea durante il periodo post-pasquale.



Il modello americano lo vede riuscire debolmente ad imporsi sulle nostre regioni centrali e meridionali, portando le temperature su valori superiori alla media del periodo, mentre al nord vi sarebbe ancora un discreto disturbo da parte di correnti instabili in movimento da ovest verso est, che recherebbero precipitazioni sparse e forse anche i primi colpi di tuono stagionali sulle pianure del nord.



I disturbi al nord proseguirebbero ad intervalli per tutta la prima decade del mese, così come l'alta pressione proverebbe a non mollare la presa al centro e al sud per alcuni giorni.



Per esperienza però vi confidiamo che queste situazioni cosiddette "in bilico" non hanno mai una lunga durata: possono infatti essere interrotte da un brusco scambio meridiano di calore, cioè dall'affondo di una saccatura verso sud (ma su un obiettivo che ancora ovviamente non è lecito conoscere) oppure da una maggiore invasività dell'alta pressione verso nord o delle saccature stesse verso sud.



In pratica come vedete nessuna soluzione è preclusa e dunque quello del modello appare oggi come una sorta di situazione "di comodo" nella quale rifugiarsi per non saper né leggere, né scrivere...



SINTESI PREVISIONALE da martedì 3 aprile a martedì 10 aprile:

martedì 3 aprile: parzialmente nuvoloso al nord e sulla Toscana ma con basso rischio di precipitazioni, bel tempo o cielo velato altrove. Temperature gradevoli.



mercoledì 4 aprile e giovedì 5 aprile: possibile transito della coda di un fronte al nord associato a deboli piogge, nubi anche sulla Toscana ma senza fenomeni di rilievo, poco nuvoloso o velato altrove, mite.



venerdì 6 aprile: al nord condizioni di moderata instabilità con qualche rovescio o breve temporale possibile alternato a schiarite, al centro e al sud condizioni di tempo discreto, salvo addensamenti cumuliformi lungo i rilievi nelle ore pomeridiane. Mite.



da sabato 7 a martedì 10 aprile: evoluzione ancora molto incerta.