Meteo a 15 giorni: dopo il periodo pasquale tornerÃ  il MALTEMPO?

La pausa anticiclonica che interverrà nei prossimi giorni ci consentirà di godere un periodo pasquale abbastanza stabile dal punto di vista atmosferico in Italia; nella giornata di Pasquetta, tuttavia, subenteranno già alcuni disturbi legati alla parte più avanzata di una perturbazione che inizierà ad agire con decisione su parte del nostro Paese nella giornata di martedi 23 aprile.

Successivamente, le cose potrebbero cambiare; aria fredda di matrice nord atlantica aggancerà una perturbazione stazionante tra il sud della Spagna e il nord Africa; tra martedi 23 e mercoledi 24 aprile si formerà quindi una vasta depressione che ingloberà buona parte dell'Europa centro-occidentale.

La media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 24 aprile mostra molto bene la vasta struttura perturbata che impegnerà in parte anche l'Italia:

Ecco l'abbraccio di correnti meridionali molto miti e umide che potrebbero ammassare molta pioggia al nord, specie a ridosso delle montagne. Verranno in parte coinvolte anche le regioni centrali tirreniche e la Sardegna; sul resto d'Italia invece avremo un aumento delle temperature accompagnato da cieli velati o lattiginosi, senza precipitazioni.

La mappa della probabilità di pioggia maggiore di 5mm imbastita questo pomeriggio dal modello americano per la giornata festiva di giovedi 25 aprile , mostra il nord, parte del centro e la Sardegna a rischio precipitazioni:

In particolare, il modello di oltre oceano sentenzia una probabilità di pioggia ALTA per le Alpi occidentali; MEDIA per il resto del nord, l'alta Toscana e la Sardegna. Altrove la probabilità di pioggia viene per il momento giudicata BASSA o NULLA.

Volgendo ulteriormente lo sguardo a prua e arrivando alle soglie dell'ultimo week-end di aprile, la situazione non sembra stabilizzarsi sull'Italia, segnatamente al centro e al nord. Ecco cosa prevede il modello americano per sabato 27 aprile:

Alte pressioni ancora lontane dalla scena italiana ed alcune perturbazioni un azione sull'Europa centrale e sul nostro Paese.

Insomma, dopo la tregua anticiclonica dei prossimi giorni, il rubinetto della pioggia potrebbe riaprirsi soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Staremo a vedere...

