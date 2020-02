Meteo a 15 giorni: dominerà la MITEZZA, tra anticicloni e qualche perturbazione

Febbraio viaggia spedito verso la sua metà senza che nulla accada sulla nostra Penisola.

Le mappe a medio e lungo termine sono fisse da giorni e contemplano un fiume d'aria impressionante che interesserà l'Europa settentrionale. Qui avremo venti violentissimi associati a condizioni di maltempo quasi estremo; in altre parole, tempeste di pioggia o di neve dove le temperature lo consentiranno.

A sud del 50° parallelo andrà invece in scena la solita stabilità mite che ha funestato la salute del nostro inverno fin dall'inizio.

Come dicevamo ieri, c'è rimasto poco tempo per tentare di "raddrizzare" una situazione che non da segni di cambiamento e che quasi certamente non cambierà in tempi brevi.

Ogni tanto la coda di qualche perturbazione potrebbe toccare la nostra Penisola, in modo particolare il centro e il nord, come probabilmente avverrà a metà della settimana prossima. Ecco la mappa sinottica relativa a giovedi 13 febbraio:

Il corpo nuvoloso sarà in grado di portare qualche nevicata sulle Alpi e un po' di pioggia al nord e al centro, ma senza altre velleità.

La perturbazione visibile in Atlantico (sulla sinistra dell'immagine) potrebbe seguire lo stesso destino, interessando il centro e il nord sabato 15 febbraio, ma con fenomeni fugaci e modesti cali della temperatura.

A seguire sembra probabile una nuova rimonta dell'alta pressione che potrebbe esordire nella terza settimana di febbraio, come mostra questa mappa valida per lunedi 17 febbraio:

...e saremo quasi alla fine della seconda decade mensile.

Come anticipato poco sopra, per ora non si notano situazioni invernali in grado di impensierire l'egemonia della mitezza che veleggerà spedita verso il mese di marzo. Vedremo se nei prossimi giorni le cose cambieranno...

