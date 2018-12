Meteo a 15 giorni: da Capodanno parentesi più fredda?

I primi giorni del nuovo anno potrebbero essere caratterizzati da una sensibile flessione delle temperature, soprattutto lungo le regioni adriatiche e al sud.



In quel frangente infatti è possibile che l'alta pressione trasli leggermente verso ovest e la corrente occidentale freni quanto basta da consentire all'aria fredda di dilagare verso sud.



L'obiettivo principale della massa d'aria fredda dovrebbero essere i Balcani, ma è possibile che una parte dell'irruzione riesca ad aggirare l'alta pressione e a interessare per qualche giorno il medio Adriatico ed il meridione, portando anche qualche nevicata a quote basse.



Questa irruzione fredda NON è in alcun modo riconducibile al riscaldamento presente e previsto in stratosfera , ma solo ad un fisiologico e temporaneo calo delle velocità dei venti zonali che generalmente si verifica proprio in questo periodo.



Infatti per l'Epifania se ne prevede una rapida ripresa con tempo nuovamente mite e forse ancora caratterizzato dall'alta pressione, che sospinta dalle correnti da ovest, non avrà alcuna difficoltà a distendersi sul Mediterraneo centrale, assicurando tempo buono ovunque, con il contorno delle solite nebbie.



Insomma nulla di nuovo sotto i cieli d'Europa: configurazioni bariche che abbiamo già osservato più e più volte nella nostra vita di cronisti meteo durante il trimestre invernale e che hanno spento gran parte delle velleità del Generale Inverno.



Naturalmente si continuerà a seguire il comportamento del vortice polare a tutte le quote, ma per ora all'inverno sembrano essere concesse solo le briciole...



SINTESI PREVISIONALE da MARTEDI 1° gennaio a MARTEDI 8 gennaio:

da martedì 1° gennaio a giovedì 3 gennaio: possibile irruzione fredda lungo le regioni adriatiche e al sud con conseguenze nevose possibili sino a quote collinari su Marche, Abruzzo, Molise e Lucania, 600-700m sui restanti settori dell'Appennino meridionale. Altrove rinforzo del vento e calo termico moderato ma senza fenomeni, salvo sui settori alpini di confine orientali, dove sarà possibile qualche nevicata.



venerdì 4 gennaio: acme dell'irruzione fredda con tempo ventoso quasi ovunque, instabile su medio Adriatico e meridione con neve sino a 300-400m sui rilievi, asciutto altrove.



da sabato 5 gennaio a lunedì 7 gennaio: temperature in rialzo e tempo in miglioramento. Lunedì arrivo di un fronte da ovest al nord ma con scarsi fenomeni.



martedì 8 gennaio: nubi in rapido transito tra nord e centro, specie Toscana e Liguria, ma con fenomeni assenti o marginali, tempo discreto al sud, ulteriormente mite.