Meteo a 15 giorni: crescendo PIOVOSO nella prima decade di ottobre...

Il periodo tra settembre e ottobre è sempre molto delicato per le elaborazioni; si entra a pieno titolo in autunno, stagione di transizione e ricca di contrasti come la primavera.

Le stagioni intermedie sono sempre molto difficili da inquadrare e le mappe spesso mutano i loro scenari, spiazzando e mettendo a dura prova la pazienza del previsore.

Si cerca allora di stabilire un trend entro il quale il tempo potrebbe muoversi ed esplicare tutta una serie di effetti imputabili a situazioni bariche contingenti.

Dopo il guasto (per altro ancora da decifrare) che si imporrà sull'Italia all'inizio della settimana prossima, si assisterà ad una fase di rilassamento che potrebbe coincidere con il primo week-end di ottobre.

Tra venerdì 5 e domenica 7 ottobre il tempo sarà buono e mite sull'Italia stante il ritorno dell'alta pressione. Successivamente le cose potrebbero cambiare.

Il tracollo pressorio sui settori nord-occidentali del Continente porterà in grembo una perturbazione che lunedì 8 ottobre sarà distesa come nella seconda mappa.

L'approccio della saccatura da ovest farà cambiare il tempo sull'Italia ad iniziare dai settori occidentali con piogge sparse e rovesci.

Lentamente, la figura di maltempo progredirà verso levante interessando tutta l'Italia tra martedi 9 e mercoledi 10 ottobre.

Mercoledi 10 ottobre, infine, la formazione di una depressione sul Mediterraneo potrebbe rallentare lo spostamento verso levante del fronte facendo persistere il maltempo sull'Italia ancora per qualche giorno.

RIASSUMENDO: fino a domenica 7 ottobre bel tempo e clima molto gradevole specie di giorno. Da lunedi 8 ottobre peggiora da ovest con piogge in estensione a tutta l'Italia tra martedi 9 e mercoledi 10 ottobre con temperature in calo.