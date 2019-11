Meteo a 15 giorni: cosa potrebbe succedere dopo l'eventuale TEMPESTA?

L'ultimo atto dell'eventuale TEMPESTA che quasi tutte le mappe prevedono per la seconda parte della settimana prossima, si concluderà sabato 16 novembre:

La dinamica sembra molto simile alla tempesta dello scorso anno, ma in un contesto nettamente più freddo.

Una situazione siffatta, oltre a determinare nevicate a quote non elevate al nord, creerebbe i presupposti per temporali grandinigeni anche intensi seguiti da repentini cali della temperatura; insomma, una situazione perturbata e turbolenta che lentamente andrà scemando tra domenica 17 e lunedi 18 ottobre.

A seguire, il tempo andrà in "convalescenza": da perturbato diverrà instabile, ovvero un gradino in meno in termini di "turbolenza atmosferica" sulle nostre regioni.

La situazione prevista dal modello americano per martedi 19 ottobre mostra proprio questo stato di cose:

Tutta l'Europa centrale e il nord Italia saranno interessati da una circolazione instabile e piuttosto fredda foriera di rovesci anche nevosi sui rilievi a quote non elevate. Tempo migliore invece al meridione con fenomeni più sporadici e temperature miti.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando a giovedi 21 novembre, la situazione tenderà in parte a modificarsi:

Pressione in aumento sull'Europa occidentale e correnti fredde nord orientali che convergeranno in una depressione situata sulla Penisola Ellenica. Questa situazione determinerà un clima piuttosto freddo, anche al centro e al sud dove saranno possibili le prime nevicate in Appennino.