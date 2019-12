Meteo a 15 giorni: correnti occidentali con passaggi perturbati alternati a pause

Il flusso atlantico ingrana la quarta e sembra destinato a comandare la scena meteorologica europea ed italica almeno fino al termine della seconda decade dicembrina.

L'alta pressione resterà defilata in Atlantico, ma di tanto in tanto si farà vedere con le sue zampate, atte soprattutto a distorcere i flussi e depauperare eventuali saccature mobili.

Il primo passaggio perturbato da monitorare transiterà sull'Italia sul finire della prossima settimana. La media degli scenari del modello americano valida per sabato 14 dicembre lo mostra in piena azione sulle regioni settentrionali:

Il passaggio frontale in questione è ancora in fase di studio da parte dei modelli. Tuttavia sembra possibile un coinvolgimento del settentrione e del centro con piogge sparse e rovesci, in estensione successiva al meridione.

Al nord andranno in scena nevicate sui rilievi anche quote relativamente basse, anche se l'altezza dello zero termico andrà rivisitata in base alle prossime emissioni.

Da notare il getto molto intenso (frecce rosse) che in breve tempo farà evacuare il fronte dall'Italia introducendo condizioni di variabilità con clima abbastanza mite nelle giornate di domenica 15 e lunedi 16 dicembre.

Successivamente, arriverà una seconda perturbazione che martedi 17 dicembre agirà sulle regioni del nord. Ecco la mappa:

Anche questo fronte sarà molto veloce ed impegnerà con alcune piogge le regioni settentrionali e il Tirreno, in un contesto climatico mite e ventoso. Sulle Alpi tornerà ovviamente la neve a quote di media montagna.

Il passo successivo sarà una temporanea pausa dettata da una flebile rimonta dell'alta pressione sul Mediterraneo. Ecco la situazione sinottica estrapolata dalla media degli scenari americana per giovedi 19 dicembre:

Pressione in aumento con tempo abbastanza stabile sulla nostra Penisola. Il flusso atlantico tenderà ad alzarsi di latituidine andando a scorrere sull'Europa centro-settentrionale.

