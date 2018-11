Meteo a 15 giorni: conferme per una terza decade di novembre INTERESSANTE...

L'alta pressione si insedierà sul Mediterraneo e l'Italia all'inizio della settimana prossima.

Sabato 17 novembre (prima mappa) la figura stabilizzante sarà ancora in sella sulla nostra Penisola, seppure disturbata da un afflusso umido meridionale sul suo fianco occidentale.

Bel tempo e clima mite sulla quasi totalità del nostro territorio fatta eccezione per banchi di nebbia al nord e nubi basse sui settori occidentali, ma con scarso rischio di pioggia.

Volgendo lo sguardo a prua, oltre il giorno 20 novembre, le mappe fanno trapelare sagnali interessanti circa un abbattimento delle temperature sotto l'egida del maltempo.

L'alta pressione potrebbe migrare con i suoi massimi verso nord-est; sul suo fianco meridionale aria fredda da est potrebbe venir catturata e spedita verso l'Europa centrale e parte della nostra Penisola, segnatamente il nord e il centro.

Il modello americano oggi è provvido nel vedere un'interazione tra la suddetta aria fredda e correnti molto miti provenienti dal Mediterraneo occidentale (terza mappa).

Se così fosse, oltre al maltempo e un calo delle temperature, aumenterebbe la possibilità di nevicate anche a bassa quota soprattutto sull'Italia settentrionale.

Come anticipato in altra sede, per ora si tratta solo di linee tendenziali che devono essere prese per quello che sono. Nei prossimi giorni vedremo se confermare o smentire questa previsione.

