Meteo a 15 giorni: confermato l'arrivo di maltempo invernale

Da tempo non assistevamo a tanta determinazione modellistica nel proporre un affondo perturbato lungo i meridiani dell'Europa e nel portarlo avanti emissione dopo emissione.



Il modello americano ci sta recapitando ogni 6 ore messaggi invernali tra fine ottobre ed inizio di novembre: insomma il tepore ottobrino dovrà rassegnarsi a lasciare spazio alle scorribande di vortici ciclonici accompagnati da aria nettamente più fredda.



La situazione di maltempo prevista per sabato 2 novembre è di quelle toste, che lasciano il segno: una depressione in grado anche di dispensare nevicate a quote basse sul settore alpino e piogge autunnali abbondanti su gran parte del Paese.



Ecco le due carte che descrivono senza tanti mezzi giri di parole la situazione prevista per sabato 2 novembre, c'è l'analisi a 500hPa e l'analisi al suolo, mentre sotto c'è il quadro termico previsto a 1500m:

I passi successivi della condizione perturbata non sono ancora chiarissimi ma fanno intuire che il corridoio instabile possa essere sfruttato da altre figure depressionarie.



Insomma potrebbe andare in scena la prima vera apparizione dell'autunno "cattivo", quello che strizza l'occhio al Generale Inverno.



La situazione andrebbe peraltro a riequilibrare un trend termico che per lungo tempo è rimasto sempre in balia di anomalie positive (temperature sopra la media del periodo) e di colpo darebbe respiro ai ghiacciai, oltre a tingere di bianco tutte le Alpi e le cime appenniniche.



SINTESI PREVISIONALE da venerdì 1° novembre a sabato 9 novembre:

-da venerdì 1 a domenica 3 novembre: probabile fase di maltempo su tutta la Penisola con pioggia e freddo quasi invernale, soprattutto al nord, neve sulle Alpi sin sotto i 1000m (stante le mappe attuali). Attendibilità media.



-da lunedì 4 novembre a mercoledì 6 novembre: fase di variabilità con prevalenza di schiarite. Attendibilità media.



-da giovedì 7 novembre a sabato 9 novembre: probabile ricaduta instabile o piovosa, da verificare, qui attendibilità bassa.