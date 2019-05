Meteo a 15 giorni: comincia la lotta tra CALDO e TEMPORALI rinfrescanti

L'alta pressione proverà ad inserirsi sul Mediterraneo centrale nei primi giorni di giugno finendo per coinvolgere anche il meridione, dove sino ad allora si ostinerà ad insistere una blanda ma insidiosa circolazione depressionaria in quota.



Prenderà così il via una fase calda che potrebbe persistere sino a venerdì 7 giugno, portando le temperature su valori estivi pressoché ovunque, soprattutto sulle zone distanti dal mare.



Ad ovest intanto affonderà una saccatura molto incisiva che si prenderà cura dell'Iberia con il suo carico di temporali, ecco infatti la disposizione barica prevista per le prime ore di venerdì 7 giugno:

ll suo tentativo di sfondare verso est probabilmente andrà in porto nel fine settimana 8-9 giugno, portando una scarica di temporali al nord e marginalmente anche al centro, ma soprattutto ridimensionando le temperature su mezzo Paese, in particolare dopo il passaggio dell'asse di saccatura, cioè con la rotazione dei venti da Maestrale.



Ecco il momento in cui i temporali sfonderanno sul nord secondo il modello americano, è la carta prevista per sabato 8 giugno, l'onda calda finirà per essere gradualmente evacuata verso levante:

C'è però da dire che la media degli scenari del modello americano pone un'inquietante resistenza degli anticicloni ben oltre l'8 giugno, come si può vedere chiaramente da questa mappa:

Nonostante si tratti spesso di una media attendibile, non ci fidiamo ad avallarla completamente, poiché l'emissione ufficiale è assai determinata nel prevedere questo sfondamento.



SINTESI PREVISIONALE da GIOVEDI 6 a GIOVEDI 13 GIUGNO:

giovedì 6 giugno: bel tempo e caldo ovunque con punte over 30°C localmente.



venerdì 7 giugno: primi violenti temporali su ovest Alpi e Valle d'Aosta, alto Piemonte verso sera, bello altrove.



sabato 8 giugno: forti temporali al nord e sulla Toscana, in spostamento da ovest verso est, coinvolte anche nord Umbria e nord Marche.

domenica 9 giugno: al mattino ancora temporali al nord e al centro, in localizzazione su nord-est e medio Adriatico, migliora altrove, ventilato e fresco.



da lunedì 10 giugno ritorno dell'anticiclone e del bel tempo sino a giovedì 13 giugno. Progressivamente più caldo.